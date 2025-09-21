快訊／台南中西區住宅大火！2樓全面燃燒　5人脫困1人搜救中

記者林東良、閔文昱／台南報導

今（21）日晚間21時14分，台南市中西區西寧街一處住宅發生火警，現場為5層樓建築，其中2樓竄出熊熊烈火，消防局獲報後，第一時間出動21車38人前往搶救，並在3樓陽台發現5名民眾受困，經全力射水壓制火勢後，於21時44分順利將5人救出脫困。

▲台南中西區驚傳住宅惡火。（圖／記者林東良翻攝，下同）

不過，現場傳出仍有一名59歲婦人疑似受困在2樓，消防人員正全力深入火場搜救，目前已增派至25車53人持續搶救。詳細起火原因與傷亡情況仍待進一步釐清。