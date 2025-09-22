高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

▲台南市長黃偉哲的個人圖像遭網友盜用，並發布不實的颱風相關假訊息，涉案女高中生已到案說明，將待市府確認後函送法辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲的個人圖像遭網友盜用，並發布不實的颱風相關假訊息，引發社會關注，台南市刑警大隊科偵隊22日上午傳喚涉案女高中生到案說明，初步認為女學生涉及社維法63條，惟市府法制室正研議是否另涉災害防救法，警方將待市府確認後函送法辦。

市警局表示，經查目前有多位冒用市長頭像發布假消息，其中有名涉案女高中生刑警大隊科偵隊22日已傳喚到案說明，科偵隊指出，該高中女生涉嫌社會秩序維護法第63條第五項「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，惟涉案人是否涉及災害防制法相關規定正由市府法制室研議中，警方將待市府確認是否涉嫌災防法後再行函送法辦。

根據《災害防救法》規定，散播有關災害的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金，若致人於死則可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。另有網友同樣以冒用黃偉哲頭貼帳號PO文：「明天+後天，台南放！」po文出來也受到網友強烈批擊，目前已關帳號，警方表示會一併偵辦。

市警局指出，警方將同步聯繫學校及家長，並將加強校園法治與媒體識讀宣導。警方提醒，切勿冒用公職人員肖像或名義在網路散布不實訊息。若造成社會大眾恐慌或影響公共安寧，將依法究辦。民眾如接獲可疑訊息，請透過市府官網、臉書、LINE官方帳號查證，或撥打市府1999專線、165反詐騙專線詢問。

據了解，該名涉案高中女生，案發後立即刪文，並主動PO文道歉指出：「您好我是發布那篇文章的作者，內容屬於不實訊息，當下經過他人提醒已經刪除貼文，請問能不走法律程序嗎？造成社會大眾的困擾真的很抱歉。當下只是帶著開玩笑的心態並無熟慮就發發了這篇文章，非常抱歉」。此文PO出也引起網友熱議，網友對此表示「活該」、「早知如此何必當初」…，網友均表示不認同該此行為。

台南市長黃偉哲表示，過去公眾人物對於肖像被惡搞或使用，只要不違反公共利益，大多抱持寬容的態度。然而，發布颱風假消息屬於影響公共安全與秩序的行為。根據災害防救法及相關規定，發布不實訊息會造成民眾混亂、影響政府的防災應變工作。目前相關單位已在進行調查。

黃偉哲強調，颱風期間任何「停課停班」或避難疏散等資訊，一律以中央氣象署與臺南市政府正式公告為準。黃偉哲呼籲使用社群媒體時勿恣意發表不實言論，避免誤觸法網，也呼籲家長平時關心子女上網行為與使用時間，避免誤信誤傳。對於PO文者道歉求饒，黃偉哲市長則認為這不是他個人能決定的，一切尊重法律，依法辦理。

涉案高中女生校方也表示，已立即要求該學生下架相關貼文，並通知家長到校說明情況。經詢問，該學生對於以不正確方式在社群媒體發文表示深感抱歉，並表達悔意，針對該學生的不當行為，學校將儘速召開獎懲委員會，依據校規進行妥善處置。