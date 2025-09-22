　
女助教勾引17歲男高生！午休溜出學校激戰　鹹濕對話被女同學看光

記者王佩翊／編譯

美國一名20多歲女助教在紐約一所高中任職期間，竟與17歲男學生發展出不正當關係，發生性關係超過3次，甚至還會趁著學校午休，偷溜到學生爸媽的公寓內激戰。而整起案件直到少年的女同學發現兩人的色情簡訊後，才因此曝了光。

根據《紐約郵報》披露，2022年5月，當時22歲的女性助教瓦倫丁（Ocean Valentine）主動聯絡該名被害男學生。調查報告指出，瓦倫丁向男學生表示自己在Instagram「非常活躍」，誘導學生主動搜尋她的帳號並私訊聯繫。

少年找到她的Instagram，雙方開始透過網路互相傳送訊息，瓦倫丁隨後進一步提供個人電話號碼，兩人便開始頻繁互傳簡訊。該名男學生向調查人員坦承，兩人開始聯絡後不久，大約在2022年5月底至6月初，對話內容開始迅速轉為色情內容與性暗示，兩人也因此跨越師生界線。

最令人震驚的是，少年表示，有一天兩人趁著午休時間，不顧學校還在上課期間，偷偷溜出學校，跑到少年父母的公寓發生性關係。

調查顯示，兩人至少在午休時段離開這所僅有297名學生的學校，外出發生性行為3次。其中一次性行為更發生在私人撞球館「Sharks」的包廂內，當時兩人是為慶祝少年的18歲生日而前往該場所。

這段不當關係最終還是被發現，起因於男學生的女同學意外看到他手機中的色情簡訊內容，不只如此，她還在其中一條簡訊內看到兩人開房的收據。

這名女學生隨後在無意之間，於學校人員面前脫口說出「教職員與學生發生性關係」，隨即被校方要求指認涉事人員。瓦倫丁的惡行也因此曝了光，並遭到停職。

事發後，瓦倫丁多次試圖與少年保持聯絡，根據被害少年提供的截圖顯示，瓦倫丁多次在深夜奪命連環Call。調查人員調查通聯記錄後證實，兩人確實有34次通聯紀錄，其中6通是在晚上7時後，並有6通是在周末。

ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

