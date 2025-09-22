　
地方 地方焦點

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

▲台南市連續三年榮獲教育部技職教育最高榮譽「優等獎」。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市連續三年榮獲教育部技職教育最高榮譽「優等獎」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市技職教育再傳捷報！教育部每年辦理全國各縣市技職教育成果評選，2025年台南市已是連續第3年榮獲最高榮譽「優等獎」，展現市府在技職教育深耕的成果。

市長黃偉哲表示，台南教育表現一向亮眼，能三度獲得教育部肯定，實屬不易，感謝教育局與各校師生共同努力，攜手打造優質學習環境，讓學生適性發展、發揮長才。

▲台南市連續三年榮獲教育部技職教育最高榮譽「優等獎」。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，市府積極整合技職校院資源，推動多項計畫，包括國中技藝教育課程、國小高年級參訪技術型高中、暑期體驗課程、教師增能研習及技職博覽會等，成效斐然。113學年度全市已累計辦理近350場課程，參與人次逾8,800人次，協助學生探索興趣，拓展未來生涯的多元可能。

▲台南市連續三年榮獲教育部技職教育最高榮譽「優等獎」。（記者林東良翻攝，下同）

教育局進一步說明，114學年度南市國中開設超過200班抽離式技藝教育課程，共3,875人次參與；另設有3所區域職業試探與體驗示範中心及1所技職教育推動中心，提供學生在電機電子、餐飲、設計、農業、藝術、水產及醫護等領域的實作體驗。教育局強調，「千工百業，各得其所」，將持續深耕技職教育，幫助台南學子適才適所，找到屬於自己的未來道路。

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

