技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

▲台南市連續三年榮獲教育部技職教育最高榮譽「優等獎」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市技職教育再傳捷報！教育部每年辦理全國各縣市技職教育成果評選，2025年台南市已是連續第3年榮獲最高榮譽「優等獎」，展現市府在技職教育深耕的成果。

市長黃偉哲表示，台南教育表現一向亮眼，能三度獲得教育部肯定，實屬不易，感謝教育局與各校師生共同努力，攜手打造優質學習環境，讓學生適性發展、發揮長才。

教育局長鄭新輝指出，市府積極整合技職校院資源，推動多項計畫，包括國中技藝教育課程、國小高年級參訪技術型高中、暑期體驗課程、教師增能研習及技職博覽會等，成效斐然。113學年度全市已累計辦理近350場課程，參與人次逾8,800人次，協助學生探索興趣，拓展未來生涯的多元可能。

教育局進一步說明，114學年度南市國中開設超過200班抽離式技藝教育課程，共3,875人次參與；另設有3所區域職業試探與體驗示範中心及1所技職教育推動中心，提供學生在電機電子、餐飲、設計、農業、藝術、水產及醫護等領域的實作體驗。教育局強調，「千工百業，各得其所」，將持續深耕技職教育，幫助台南學子適才適所，找到屬於自己的未來道路。