不斷更新／擦邊巨球「樺加沙」顛峰進逼！全台停班課資訊一覽

▲樺加沙預估即將達到最顛峰狀態 。（圖／中央氣象署，下同）
記者閔文昱／台北報導
強颱「樺加沙」持續逼近，中央氣象署預估，颱風中心22日、23日兩天將通過巴士海峽及東沙島海面，暴風圈預計22日上午開始會逐漸接觸到蘭嶼、恆春半島、台東及高屏地區，基隆北海岸、宜蘭及花蓮雖然不在暴風圈內，但由於颱風外圍環流寬廣，雨勢也會很明顯，22日到24日清晨是影響最明顯的時候。《ETtoday新聞雲》整理各縣市22日停班停課資訊如下，供讀者快速掌握。
全台各縣市9月22日停班停課資訊如下：
北部地區
台北市：尚未涵蓋在陸警範圍
新北市：尚未涵蓋在陸警範圍
基隆市：尚未涵蓋在陸警範圍
桃園市：尚未涵蓋在陸警範圍
新竹市：正常上班上課
新竹縣：正常上班上課
中部地區
苗栗縣：正常上班上課
台中市：正常上班上課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課
雲林縣：正常上班上課
南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：正常上班上課
屏東縣：枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉等6鄉鎮停班停課，其餘正常上班、正常上課。
東部地區
宜蘭縣：尚未涵蓋在陸警範圍
花蓮縣：馬太鞍溪堰塞湖保全戶停班停課；保全範圍學校停班停課(光復國中、光復國小、太巴塱國小)；其餘花蓮縣內正常上班上課。
台東縣：蘭嶼、綠島明天停班課，其餘地區正常上班上課。
外島地區
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：尚未涵蓋在陸警範圍
金門縣：尚未涵蓋在陸警範圍
