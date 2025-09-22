不斷更新／擦邊巨球「樺加沙」顛峰進逼！全台停班課資訊一覽

▲樺加沙預估即將達到最顛峰狀態 。（圖／中央氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

強颱「樺加沙」持續逼近，中央氣象署預估，颱風中心22日、23日兩天將通過巴士海峽及東沙島海面，暴風圈預計22日上午開始會逐漸接觸到蘭嶼、恆春半島、台東及高屏地區，基隆北海岸、宜蘭及花蓮雖然不在暴風圈內，但由於颱風外圍環流寬廣，雨勢也會很明顯，22日到24日清晨是影響最明顯的時候。《ETtoday新聞雲》整理各縣市22日停班停課資訊如下，供讀者快速掌握。

全台各縣市9月22日停班停課資訊如下：

北部地區

台北市：尚未涵蓋在陸警範圍

新北市：尚未涵蓋在陸警範圍

基隆市：尚未涵蓋在陸警範圍

桃園市：尚未涵蓋在陸警範圍

新竹市：正常上班上課

新竹縣：正常上班上課

中部地區

苗栗縣：正常上班上課

台中市：正常上班上課

彰化縣：正常上班上課

南投縣：正常上班上課

雲林縣：正常上班上課

南部地區

嘉義縣：正常上班上課

嘉義市：正常上班上課

台南市：正常上班上課

高雄市：正常上班上課

屏東縣：枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉等6鄉鎮停班停課，其餘正常上班、正常上課。

東部地區

宜蘭縣：尚未涵蓋在陸警範圍

花蓮縣：馬太鞍溪堰塞湖保全戶停班停課；保全範圍學校停班停課(光復國中、光復國小、太巴塱國小)；其餘花蓮縣內正常上班上課。

台東縣：蘭嶼、綠島明天停班課，其餘地區正常上班上課。

外島地區

澎湖縣：正常上班上課

連江縣：尚未涵蓋在陸警範圍

金門縣：尚未涵蓋在陸警範圍