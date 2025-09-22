　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

▲委內瑞拉總統馬杜洛、美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛、美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國與委內瑞拉之間的緊張局勢持續升溫。根據委內瑞拉官方21日公布的內容，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於本月6日致函美國總統川普，否認華府指控他領導毒梟集團的說法，並呼籲展開對話以避免衝突進一步擴大。

法新社報導，這封信是在美軍9月初於委內瑞拉外海首次對一艘據稱載運毒品的船隻發動攻擊後數日寄出。那次攻擊造成11人死亡，引發區域安全與合法性層面的高度關注。馬杜洛在信中強調，指控其政府涉入毒品走私「完全捏造」，更形容這是一場對委內瑞拉的惡意假新聞攻勢，可能導致整個美洲大陸陷入災難性後果。

「這是對我們國家的最惡劣誣衊，會加劇武裝衝突升溫。」馬杜洛在信中寫道，並呼籲川普以對話與理解作為維護美洲和平的途徑。他表示願意與川普政府進行直接接觸，並尋求透過外交手段解除對立。

儘管馬杜洛展現和平姿態，但據報導，信件寄出後，美軍又陸續在加勒比海發動兩起攻擊行動，目標為美方認定的毒品運輸船隻，分別位於委內瑞拉外海與多明尼加共和國海域。這種直接攻擊船隻的作法引發國際譴責，許多觀察人士質疑美方為何未依慣例查扣船隻與拘捕船員，而是選擇以毀滅方式處理。

此外，外界也關切美國軍事行動的合法性，因根據美國國內法，毒品走私並非可處以死刑的罪行。部分人權組織與國際法律專家已對美方是否藉由軍力繞過司法程序，發出警告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函
汐止女吃早餐「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍　39秒片暈翻眾
樺加沙「風雨搖滾時段」要來了　影響最劇地區曝
中和小姊弟找到了！家長Threads急求助　超多熱心網友協尋
快訊／樺加沙加速！　最新動向曝
樺加沙恐再增強達顛峰　暴風圈估中午觸陸今晚起最劇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

李在明示警！　南韓恐因美國投資要求「再陷1997年金融危機」

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

建巴勒斯坦國「威脅以色列生存」　納坦雅胡：將在聯合國大會反對

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾、極右派喊吞西岸

美眾議院團罕見突訪北京！2019年後首度成行　李強親自接見

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

英國宣布承認巴勒斯坦　聲明全文曝光

快訊／英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

李在明示警！　南韓恐因美國投資要求「再陷1997年金融危機」

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

建巴勒斯坦國「威脅以色列生存」　納坦雅胡：將在聯合國大會反對

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾、極右派喊吞西岸

美眾議院團罕見突訪北京！2019年後首度成行　李強親自接見

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

英國宣布承認巴勒斯坦　聲明全文曝光

快訊／英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

李在明示警！　南韓恐因美國投資要求「再陷1997年金融危機」

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函　3年遭控2次惡鄰行徑

陳佩琪爆柯文哲疑染HPV！　他指違反醫生倫理：柯同意公開嗎

樺加沙「風雨搖滾時段」要來了　影響最劇地區曝

我航海人員測驗女性合格人數上升　在船人數高於全球平均值

唐綺陽運勢／巨蟹有望「友情轉曖昧」！水瓶易有年下桃花 天秤遇卡關

專訪／宋偉恩哭到會議中斷　一談已逝原型就淚崩…熬過換角入圍金鐘

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

國際熱門新聞

畢業生投6000份履歷　連麥當勞也不要

英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

英國承認巴勒斯坦　聲明全文曝

納坦雅胡：建巴勒斯坦國威脅以色列生存

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾

川普才剛跟習通話　美國會團就來北京了

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

吃牛排突然昏倒　男被店員拖到街上慘死

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

iPhone新機「2色」爆災情！

偷車男遇警突開槍　竟「爆頭女友」

赴日注意！沖繩那霸爆「蘋果病」疫情

更多熱門

相關新聞

紅頭巨鳥傻站馬路　還跟著人走

紅頭巨鳥傻站馬路　還跟著人走

近日，住在美國伊利諾州的朱迪．施瓦格（Judie Schwager）在房子附近聽到一聲巨響，彷彿是電影「侏儸紀世界」中恐龍的叫聲。出門才發現居然有隻巨大怪鳥在路中央傻站，而且似乎還對人類呼喊的聲音有反應。

台中男載友衝汽旅開毒趴　半路被攔查慘了

台中男載友衝汽旅開毒趴　半路被攔查慘了

川習會將登場　不糾纏台灣問題

川習會將登場　不糾纏台灣問題

畢業生投6000份履歷　連麥當勞也不要

畢業生投6000份履歷　連麥當勞也不要

川普：若阿富汗拒還空軍基地　壞事將發生

川普：若阿富汗拒還空軍基地　壞事將發生

關鍵字：

委內瑞拉美國毒品毒梟馬杜洛川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

快訊／03:20南投信義規模4.8地震　最大震度3級

南投凌晨4.8地震！眾人驚：有轟隆隆聲

樺加沙巔峰掃台　北部強風逼颱風假標準

凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「不想抹滅」

LIVE／樺加沙強風雨南北夾攻

更多

最夯影音

更多

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面