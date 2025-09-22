馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

▲委內瑞拉總統馬杜洛、美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國與委內瑞拉之間的緊張局勢持續升溫。根據委內瑞拉官方21日公布的內容，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於本月6日致函美國總統川普，否認華府指控他領導毒梟集團的說法，並呼籲展開對話以避免衝突進一步擴大。

法新社報導，這封信是在美軍9月初於委內瑞拉外海首次對一艘據稱載運毒品的船隻發動攻擊後數日寄出。那次攻擊造成11人死亡，引發區域安全與合法性層面的高度關注。馬杜洛在信中強調，指控其政府涉入毒品走私「完全捏造」，更形容這是一場對委內瑞拉的惡意假新聞攻勢，可能導致整個美洲大陸陷入災難性後果。

「這是對我們國家的最惡劣誣衊，會加劇武裝衝突升溫。」馬杜洛在信中寫道，並呼籲川普以對話與理解作為維護美洲和平的途徑。他表示願意與川普政府進行直接接觸，並尋求透過外交手段解除對立。

儘管馬杜洛展現和平姿態，但據報導，信件寄出後，美軍又陸續在加勒比海發動兩起攻擊行動，目標為美方認定的毒品運輸船隻，分別位於委內瑞拉外海與多明尼加共和國海域。這種直接攻擊船隻的作法引發國際譴責，許多觀察人士質疑美方為何未依慣例查扣船隻與拘捕船員，而是選擇以毀滅方式處理。

此外，外界也關切美國軍事行動的合法性，因根據美國國內法，毒品走私並非可處以死刑的罪行。部分人權組織與國際法律專家已對美方是否藉由軍力繞過司法程序，發出警告。