恐怖風王降臨！樺加沙刮17級陣風　交通異動懶人包一次看

▲樺加沙颱風來襲，海空交通全面拉警報。（圖／記者李姿慧攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

颱風「樺加沙」逐步逼近台灣，中央氣象署研判將在22日、23日最接近本島，強風豪雨已陸續影響離島交通與國內航班。交通部航港局、航空公司以及鐵路單位紛紛公布應變措施，提醒旅客務必掌握最新狀況，以免行程受阻。

樺加沙21日晚間8時中心位置在北緯18.8度、東經125.4度，距鵝鑾鼻東南方約590公里，以每小時21公里速度向西移動。近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風達每秒68公尺，強度相當於17級風以上。

在海運部分，航港局表示，22日共有12條航線、45航次停駛，包括基隆－馬祖、南竿福澳－福州琅岐、北竿白沙－福州黃岐、金門－石井、高雄－馬公、布袋－馬公、台南將軍－澎湖東吉、富岡－綠島、富岡－蘭嶼、後壁湖－蘭嶼等航線。

小琉球航線部分，東港往返仍有43航次開航、7航次停航，鹽埔往返則是5航次開航、1航次停航。各船公司也宣布23、24日全面停駛。航港局提醒，颱風期間不要前往離島旅遊，如需返台應把握尚有營運的船班。

小三通也受到影響，金門水頭港往返泉州石井港22日全天停航，金門縣港務處呼籲旅客務必提前向船公司確認班次。

在空運部分，立榮航空宣布，22日松山往返花蓮與台東航班全數取消，其他國內航線將視天候狀況機動調整。華信航空也同步取消花蓮及台東往返班次，提醒旅客多利用官網或APP查詢最新航班資訊。

德安航空則取消22日台東－蘭嶼、台東－綠島所有航班，高雄－七美、七美－澎湖及高雄－望安航線將依天候逐班評估是否起降。根據航管單位統計，截至21日晚間6時，國內線已有18架次取消，國際與兩岸航線暫未受影響。

在鐵路與公路部分，台鐵表示，22日中午12時前全線列車正常行駛，12時以後的行駛狀況將依颱風最新動態於當日上午公布。高鐵則指出，22日全線維持正常營運，但若風速或雨量超過安全標準，列車將採取速限措施，呼籲旅客預留充裕轉乘時間。

