投書談歐洲政策　林佳龍：善用台灣「戰略三鏈」深化3大面向合作

▲外交部長林佳龍近日結束歐洲行。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍近日以〈加值台歐夥伴關係 共築民主繁榮未來〉（Taiwan-EU partnership, building a democratic, prosperous future）為題投書中英文媒體，他剛結束捷克、義大利、教廷及奧地利等國訪問行程，文中回顧台歐在民主與經濟領域的緊密連結，並提出區域化的對歐戰略布局，強調善用台灣在全球民主價值鏈及供應鏈中的關鍵角色，推動在價值、同盟與經濟三大面向的深化合作，使台灣不僅守護民主價值，更透過經濟和科技合作為世界創造加值。

林佳龍表示，歐洲是當代民主政治與市場經濟的發源地，台灣則是在百年追求中，透過世代努力與犧牲，成功深化制度改革與民主轉型，讓民主成為台灣社會的核心基因。當前威權主義持續擴張，中國、俄羅斯、北韓及伊朗相互呼應，尤其中國不僅挑戰以規則為基礎的國際秩序，更對台灣虎視眈眈。為了台灣的生存與發展，應與理念相近國家深化夥伴關係，將民主價值與經濟科技緊密結合。

林佳龍指出，歐洲在科技、經貿及民主價值等領域均具舉足輕重的地位，例如台灣半導體產業的早期投資來自歐洲，至今歐洲的原料與技術仍是台灣不可或缺的合作夥伴，歐洲對台投資更在2024年突破734億美元，超越美、日兩國總和，顯示雙方深厚的合作基礎。

林佳龍強調，外交部將善用台灣在「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」等「戰略三鏈」中的角色，推動對歐的「總合外交」策略，根據歐洲各區域的地理和發展特性，以建構「區域聯防」為目標，在價值、同盟與經濟領域深化合作。

在區域策略上，林佳龍說明，西歐的英、法、德等國是台歐關係的傳統軸心，英國更已與台灣簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），成為台歐首個制度化經貿架構。中東歐及波羅的海國家則與台灣同樣位於威權擴張前沿，與台灣在科技和經濟領域合作動能日益強勁，成為台歐關係的新興軸心，「中東歐韌性計畫」也即將邁入2.0並納入波蘭。

林佳龍指出，北歐五國加入北約後，與波羅的海三國形成民主防線；而南歐的義大利、梵蒂岡與巴爾幹半島新興民主國家，同樣具備深耕潛力。台灣將透過「雙軸心」策略，推動台歐合作的區域化與多層次戰略布局。

林佳龍強調，民主價值的高度連結是深化台歐關係的堅實基礎。近年來，歐洲多國高度警覺中國試圖將台海「內水化」及曲解聯大第2758號決議案的作為，英、法、德、荷等國與美、日、加、澳、紐等民主夥伴並持續派遣軍艦通過台海。台灣也將持續推動文化、宗教與青年交流，包括「歐洲台灣文化年」系列活動、獎學金計畫及直航拓點，深化民間互動。

在同盟合作方面，林佳龍指出，台海和平穩定已成為全球安全的共同議題，外交部亦將持續推動與歐洲國家及歐盟的戰略溝通。他特別提到，北約國家承諾提升國防支出、歐盟並推動「歐洲再武裝計畫」（ReArm Europe），台灣願與歐洲在國防產業、無人機、新興科技、網路與海纜安全、全社會防衛韌性等領域加強合作，共同構築對抗威權的「民主之盾」。

在經濟領域上，林佳龍表示，歐洲正推動「再工業化」及國安驅動的「去風險化」，台灣具備靈活的產業全球布局與高科技優勢，「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan, 3T）將是歐洲實現供應鏈多元化的理想夥伴。外交部亦積極推動「榮邦計畫」，透過半導體供應鏈韌性、可信賴網路、新能源等八大旗艦領域，深化台歐經貿合作。

林佳龍強調，台灣憑藉半導體、AI及供應鏈安全等領域的優勢，已足以成為影響全球局勢的「樞紐國家」（pivotal state），應把握歷史契機，定位為「新型中等強國」，不僅守護民主價值，更透過經濟與科技合作為世界創造加值。

最後，林佳龍呼籲，提升台歐關係需要全社會支持，發揮總合外交「部部都是外交部、人人都是外交官」的精神，擴大對歐布局整體綜效，將「價值外交」轉化為「加值外交」，與歐洲攜手共築民主與繁榮的未來。