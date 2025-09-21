新加坡總理指若台海衝突「全球都將重創」　外交部回應了

▲新加坡總理黃循財。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹詠淇／台北報導

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）近日接受《華爾街日報》（The Wall Street Journal）專訪時指出，台海的和平與穩定及現狀的維持，對亞洲地區乃至全球皆具有關鍵影響。對此，外交部表示，我國政府呼籲新加坡以及其他理念相近國家，持續關注台海安全、區域穩定與世界和平。

黃循財近日接受《華爾街日報》專訪時強調，目前還不清楚未來會如何解決台灣問題，但前提是絕對不允許以任何「非和平方式」改變現況，除了要嚇阻外來侵略、任何挑釁動作，也要嚇阻單方面走向獨立的舉動。若台灣發生衝突，亞洲和全球穩定都會受到影響，美中兩大國也會被捲入紛爭，新加坡非常擔心。

黃循財認為，包括美國、中國、台灣本身，以及所有可能受牽連的各方都應發揮作用。如果能找到謹慎、明智的方法，好好處理這件事，目前維持現況，讓彼此交流繼續，允許外交途徑，「誰知道外交會走向何方，但如果我們能夠做到這一點，我想我們就能把發生衝突風險降至最低」。

對此，外交部20日晚間透過新聞稿表示，我國政府呼籲新加坡以及其他理念相近國家，持續關注台海安全、區域穩定與世界和平。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，此一原則已是國際社會的客觀事實與廣泛共識。

外交部並強調，在長期面對來自中國的軍事威脅與外交打壓下，台灣堅定捍衛國家主權與民主價值，抵禦威權擴張與維護台海和平穩定，均為包括新加坡在內之區域及全球的共同利益。

外交部感謝國際社會持續關注台海情勢及區域和平，並透過具體行動支持以規則為基礎的國際秩序。我國政府將全力推動「總合外交」，與理念相近國家深化合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。