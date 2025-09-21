　
政治

中國蠻橫打壓！台灣藝術家赴哈薩克辦展被迫取消　外交部強烈譴責

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

我國藝術家陳永賢等人原訂9月12日至10月1日在哈薩克中央國家博物館舉辦展覽，但館方突然在9月11日以展館將進行1個月的裝修為由，臨時取消展覽並終止合約。對此，外交部今（21日）痛斥，中國介入干預斧鑿斑斑、痕跡明顯，對於其粗暴干涉，阻礙民間藝文活動，外交部予以強烈譴責，並對主辦單位屈從中國威懾所作的錯誤決定表達高度遺憾。

外交部表示，我國藝術家包括陳永賢等8人及策展人王俊琪原訂於今（2025）年9月12日至10月1日在哈薩克中央國家博物館舉辦「可變的不和諧：社區敘事、記憶以及過去和未來的景觀」展覽，其中展覽主視覺標註「Taiwan Contemporary Art Exhibition」（台灣當代藝術展）。在中國蠻橫施壓下，館方突以展館將自9月11日起進行為期1個月的裝修為由，臨時取消展覽並終止合約。

外交部指出，我國駐俄羅斯代表處於9月10日接獲相關訊息後，即向哈國中央國家博物館積極交涉，洽請延後裝修展館，館方僅說明因我方展覧是臨時加展，致日程衝突，對我方表達歉意。

外交部認為，館方在我藝術家抵哈後以裝修展館為由突然取消展覽並終止合約，顯不合常理，中國介入干預斧鑿斑斑、痕跡明顯。藝術文化交流本無涉政治，中國竟粗暴干涉，阻礙民間藝文活動，外交部予以強烈譴責，並對主辦單位屈從中國威懾所作的錯誤決定表達高度遺憾。

外交部表示，中國在國際上對台灣打壓持續不斷，也無所不在，外交部仍將致力捍衛台灣的國際空間，並續積極深化與世界各國在各領域的交流合作，增進全球各國對我國的支持及理解。

09/21

荷蘭眾議院日前通過「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案。對此，外交部今（21日）表達誠摯歡迎與感謝。外交部指出，這是荷蘭國會繼今年4月以「四箭齊發」方式，通過4項動議案後，再度以具體作為力挺台灣的國際參與，將在台荷關係的友好基礎上，持續推進兩國在半導體供應鏈韌性、安控資安、次世代通訊等關鍵領域合作。

