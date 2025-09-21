　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪奧地利見國會議員　林佳龍：台奧互補合作為AI開創更多可能

▲▼外交部長林佳龍在「當東方遇見西方」音樂會開幕酒會與奧台協會主席艾蒙（Werner Amon）互動交流。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍在「當東方遇見西方」音樂會開幕酒會與奧台協會主席艾蒙互動交流。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍近日訪問歐洲，18日來到最後一站奧地利維也納。林佳龍提到，奧地利在人工智慧深度學習與演算法領域具備雄厚研究能量，而台灣則在AI晶片製造、伺服器與資料中心供應鏈方面擁有優勢。若雙方能加強互補合作，將為未來AI科技發展開創更多可能。

林佳龍18日來到歐洲行最後一站奧地利「音樂首都」維也納，於出席「當東方遇見西方音樂會」前，特別會晤多位奧地利國會議員，期盼台奧雙方在安全、科技、經濟、醫療與觀光等領域深化合作，進一步強化彼此的連結。

林佳龍表示，他特別感謝奧台友好協會主席艾蒙（Werner Amon）、聯邦議會副議長魯伯特（Gunther Ruprecht）、國民議會議員蕭邁爾（Ralph Schallmeiner）及菲德勒（Fiona Fiedler）、辛策麗（Carmen Jeitler-Cincelli）等人，在百忙中撥冗與他會面，展現對台灣的重視與支持，並針對如何深化奧地利與台灣的關係交換意見。

林佳龍指出，台灣與奧地利雖然地理遙遠，卻同樣面臨中國與俄羅斯威權擴張的挑戰，因此雙方都關切國家安全議題。他向奧方議員分享台灣的因應之道，表示台灣持續透過提升國防預算，加強與第一島鏈國家的安全對話與合作，共同嚇阻中國軍事挑釁。同時，台灣也面對中國的灰色地帶侵擾、網路攻擊及假訊息威脅，願透過「全球合作訓練架構」（GCTF）等平台，與民主夥伴交流經驗。

在科技合作方面，林佳龍強調，奧地利在人工智慧深度學習與演算法領域具備雄厚研究能量，而台灣則在AI晶片製造、伺服器與資料中心供應鏈方面擁有優勢。若雙方能加強互補合作，將為未來AI科技發展開創更多可能。

林佳龍並指出，奧地利是台灣民眾嚮往的旅遊勝地，雙方在醫療、環保、能源與觀光等領域同樣具高度互補性。目前，許多中東歐國家已是台灣重要合作夥伴，他期待與奧地利攜手擘劃更具體的合作藍圖。

此外，林佳龍此行也參訪奧地利國會大廈。他表示，這座百年建築展現西方古典藝術之美，亦承載奧地利帝國的榮耀歷史，以及從帝國議會轉型為民主議會的發展歷程。林佳龍也提到，國會大廈近年完成整修，不僅保留古典外觀，也提供國民議會與聯邦議會現代化會議空間，並保存舊眾議院會議廳，讓世人回顧歷史，更加珍惜今日得來不易的民主成果。

林佳龍19日則出席駐奧地利代表處在維也納愛樂協會（Musikverein）布拉姆斯廳（Brahms Saal）舉辦的「當東方遇見西方」音樂會及開幕酒會。林佳龍在酒會中致詞表示，文化遺產與創新交融，傳統價值與民主理念和諧共存，使台灣在國際社會具有其獨特地位。

今年外交部與文化部共同推動「歐洲台灣文化年2025」，以「從科技島到文化台灣」為內涵，展現台灣不僅是高科技島嶼，也是擁有豐富多元文化之處，正如同歐洲社會受到自由、開放、民主的滋養。林佳龍強調，多元的聲音唯有基於共享價值而匯聚，才能共創和諧。

▼林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍（左三）與奧台協會主席艾蒙（Werner Amon，右三）、奧地利跨黨派國會議員Dominik Oberhofer（左一）、Ralph Schallmeiner（左二）及Laurenz Pöttinger（右一）等人欣賞駐奧地利代表處舉辦的「當東方遇見西方」音樂會。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍（左三）與奧台協會主席艾蒙（右三）、奧地利跨黨派國會議員Dominik Oberhofer（左一）、Ralph Schallmeiner（左二）及Laurenz Pöttinger（右一）等人欣賞駐奧地利代表處舉辦的「當東方遇見西方」音樂會。（圖／外交部提供）

外交部指出，「當東方遇見西方」音樂會在維也納著名音樂廳盛大舉辦，上半場由我國駐奧地利大使劉玄詠親自登台，與維也納愛樂交響樂團長號首席Dietmar Küblböck、維也納交響樂團長號首席Walter Voglmayr及維也納音樂大學長號教授Otmar Gaiswinkler等奧國音樂界重要人士共同演出長號五重奏。下半場則由田屋北管八音團、新竹北埔八音團及銅好重奏團演出，展現台灣豐富多元的面貌，讓奧地利及歐洲民眾聽見台灣的聲音，同時彰顯台灣與歐洲因文化藝術而緊密鏈結。

外交部強調，值此全球民主面臨挑戰之際，台灣將持續與包括奧地利在內的歐洲民主國家攜手合作，基於彼此共享價值，透過深化包括文化在內各領域的合作，共同捍衛自由開放多元的民主社會。

▲▼外交部長林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

相關新聞

新加坡總理指若台海衝突「全球都將重創」　外交部回應了

新加坡總理指若台海衝突「全球都將重創」　外交部回應了

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）近日接受《華爾街日報》（The Wall Street Journal）專訪時指出，台海的和平與穩定及現狀的維持，對亞洲地區乃至全球皆具有關鍵影響。對此，外交部表示，我國政府呼籲新加坡以及其他理念相近國家，持續關注台海安全、區域穩定與世界和平。

台灣藝術家赴哈薩克辦展被迫取消　外交部轟：中國粗暴干涉

台灣藝術家赴哈薩克辦展被迫取消　外交部轟：中國粗暴干涉

荷蘭通過在聯合國挺台國際參與動議　外交部回應了

荷蘭通過在聯合國挺台國際參與動議　外交部回應了

記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

林佳龍出訪教廷　代表台灣捐10萬歐元給天主教修會

林佳龍出訪教廷　代表台灣捐10萬歐元給天主教修會

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

