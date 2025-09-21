會談後確定「川普不會出手」　普丁升高對烏攻勢

▲普丁判斷軍事升級是迫使烏克蘭接受談判的最佳方式。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加（Alaska）與美國總統川普（Donald Trump）會晤後，判斷軍事升級是迫使烏克蘭接受談判的最佳方式，且認定川普不會大動作強化基輔（Kyiv）防禦。克里姆林宮相關人士透露，這也是近期俄軍加大攻擊力道的原因之一。

阿拉斯加會談後加劇攻擊

根據《彭博》報導，普丁與川普上月在安克拉治（Anchorage）舉行會談，當時烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）拒絕交出更多東部領土。會後，俄軍隨即升高對烏克蘭軍事與民用設施的攻擊，並持續針對基輔能源網路等基礎建設下手。

知情人士指出，阿拉斯加的會談更讓普丁確信川普不打算直接介入戰事。

自高峰會前夕俄軍縮減對城市的遠程攻擊後，會談結束後攻勢又再度升溫。《彭博》引述烏克蘭空軍數據顯示，會後一個月內，無人機與飛彈攻擊次數增加約46%。澤倫斯基16日表示，光9月就有超過3500架無人機、190枚飛彈與2500多顆炸彈襲擊烏境。

其中包括自2022年2月全面入侵以來規模最大的一些攻擊，對基輔與第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的政府與住宅建築造成毀損。

川普口頭放話 要求歐洲先行

對於俄羅斯升高攻勢，川普本週表達不滿，並提出可能加碼對莫斯科及其盟友制裁，以切斷俄國石油收入。但他同時強調，基輔的歐洲盟友必須先採取艱難措施，美國才會跟進。

川普已呼籲七大工業國（G7）對中國和印度加徵關稅，以懲罰兩國持續購買俄羅斯天然氣。歐盟 則討論新一輪制裁方案，並加快淘汰俄國液化天然氣（LNG）的計畫。

戰場陷膠著 俄轉向心理戰

近期莫斯科戰術凸顯，華府展現的克制態度，反而鼓舞克里姆林宮推進一場消耗戰，試圖迫使烏克蘭讓步。俄方官員認為，這樣的策略有助削弱基輔的防禦，同時為未來談判鋪路。

高峰會後兩週，普丁雖聲稱「看到隧道盡頭的光亮」，卻又補充表示「隨時準備以軍事手段完成任務」。知情人士指出，8月普丁與川普的會晤未達成協議後，莫斯科已自行推進計畫。

消息人士也透露，普丁密切關注以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加薩（Gaza）的戰爭。他認為納坦雅胡在加薩的軍事行動比俄烏戰爭更激烈，卻仍被美國與歐洲政府默許，這削弱了他們批評俄羅斯的正當性。

新歐亞戰略中心（New Eurasian Strategies Centre）高級研究員彼得羅夫（Nikolai Petrov）分析指出，「普丁希望能在冬季前拿下一些明顯勝利，但至今戰場上沒有達成，因此他轉而採用核恫嚇與心理壓力，包括大規模轟炸。」