畫面曝光！偷車男遇警突開槍　第一槍竟「爆頭女友」

記者張方瑀／綜合報導

美國德州奧斯汀（Austin）近日爆發一起驚悚槍擊案，30歲男子湯普森（Brandon Thompson）因涉嫌偷車遭警方盤查時突然開槍，不僅讓員警中彈，第一槍更擊中身旁女友史密斯（Kay Smith）後腦，最終導致她身亡。湯普森如今面臨多項重罪指控，恐將面臨最重死刑。

女友腦死數日後宣告不治

綜合美國媒體報導，事件發生在10日凌晨，地點位於奧斯汀齊爾克大都會公園（Zilker Park）附近。當時員警萊因哈特（Adam Reinhart）接獲通報，前往調查一輛失竊車輛，卻遇到湯普森與史密斯從樹林走出來。兩人堅稱車子屬於自己，萊因哈特要求男子將手從口袋拿出，未料湯普森竟拔槍連開數槍。

子彈當場擊中史密斯後腦與萊因哈特腹部，史密斯立刻重傷倒地，送醫後被判定腦死，插管維生數日，最終於14日宣告死亡。

警民交火後嫌犯逃竄遭屋主開槍

萊因哈特中槍後立刻還擊並呼叫支援，湯普森則趁亂逃進巴頓山（Barton Hills）住宅區，一度闖入民宅想藏身，卻被屋主開槍擊中手臂與腿部，隨後遭警方逮捕。調查發現，他擁有多項前科，且行兇後仍企圖掩蓋身份。

面臨3項重罪 最高恐判死刑

警方指出，湯普森最初被控「企圖謀殺執法人員」與「入室強盜」，隨著史密斯不治身亡，檢方再追加一條謀殺罪，目前他共涉及3項一級重罪。若罪名成立，最高恐遭判處死刑。

至於中槍的萊因哈特，已在醫院接受治療，所幸傷勢穩定，預計能完全康復。