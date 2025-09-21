俄羅斯闖北約空域挑釁！　英空軍颱風戰機波蘭巡防

▲英國皇家空軍颱風戰鬥機。（圖／翻攝自英國皇家空軍官網）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯近日頻繁侵犯北約（NATO）東翼成員國空域，促使北約啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），以強化對波蘭、羅馬尼亞及波羅的海三國的空防應對。英國國防部19日表示，英國空軍「颱風」（Typhoon）戰機已成功完成該行動架構下的首場巡防任務，展現對盟邦安全的堅定承諾。

本月9日晚間至10日清晨，俄羅斯出動至少19架無人機闖入波蘭領空，北約於12日正式啟動「東翼哨兵行動」，旨在以空域防衛為重心，全面升高對俄軍挑釁行徑的集體防禦。英國、德國、法國及丹麥先後出動「颱風」、F-16與「飆風」（Rafale）戰機支援巡防任務。

英國空軍2架「颱風」戰機19日晚間自康寧斯比（Coningsby）空軍基地起飛，在「航海家」（Voyager）空中加油機支援下飛往波蘭，於20日早晨平安返抵英國。康寧斯比基地為英軍兩個快速反應警報（QRA）據點之一，所屬戰機需24小時待命，能於接獲指令後迅速升空應對空中威脅。

英國國防部指出，「颱風」戰機配備先進感測系統與紅外線導引的ASRAAM短程空對空飛彈，能有效偵測、監控並攔截潛在敵方目標。國防大臣希利（John Healey）表示，「我們以行動證明，北約的空域將獲得嚴密保衛。」

適逢英國紀念第二次世界大戰「不列顛戰役」（Battle of Britain）85週年，英國空軍再度與波蘭並肩作戰，意義格外深遠。當年波蘭飛行員為英國空軍最出色的外國分隊之一，如今英國也回應盟友之義，再次共同面對外來威脅。

俄方擴大對北約空域挑釁行動並未止步。19日，3架俄軍米格-31（MiG-31）戰機侵入愛沙尼亞領空，不僅關閉應答器，滯空時間更長達12分鐘，遠超過以往僅停留數秒的模式，顯示侵犯行為正升級為長時強度的威脅。

近幾周，俄羅斯對北約東翼空域的侵犯次數與強度皆有顯著升高，遭形容為「前所未見的囂張」。英國情報機構「軍情六處」（MI6）首長摩爾（Richard Moore）19日在伊斯坦堡發表卸任前最後一場公開演說時指出，他沒有看到俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對和平談判表現出任何興趣。

摩爾直言，普丁從未放棄讓烏克蘭屈服的意圖，其核心問題在於主權。他表示，「普丁否定烏克蘭的主權與存在的正當性，企圖以帝國主義手段強加於人，從未真正打算與國際社會談和。」