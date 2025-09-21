美印加速重啟談判　印度商工部長22日訪華府

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

隨著美印近來貿易談判重啟並取得進展，印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）將於本月22日赴華府訪問，力圖加快雙邊協議的推動。新德里當局強調，代表團此行旨在加速對話，力求盡快敲定一項互惠互利的貿易協議。

路透社報導，印度政府20日發出聲明指出，雙方代表團已於16日在新德里會晤。美國代表團由負責南亞及中亞事務的助理貿易代表林奇（Brendan Lynch）率領，與印度首席談判代表亞格拉沃（Rajesh Agrawal）進行磋商。印度方面形容此次會談「正面」且「具前瞻性」。

儘管官方聲明未提及詳細議題，外界關注川普政府近期一連串貿易與移民政策是否會成為討論焦點。白宮日前簽署行政命令，要求自20日午夜起，企業需為每一份H1B簽證支付每年10萬美元的費用。由於該簽證是印度科技人才赴美就業的主要管道，此政策恐重創印度龐大的資訊科技服務產業。

此外，川普政府上月也以俄羅斯持續侵略烏克蘭為由，對印度施壓，要求其減少自俄羅斯進口石油，並開放農業及乳製品市場予美國企業。然而，印度方面拒絕讓步，導致原訂於8月下旬舉行的美國代表團訪問行程告吹。

華府其後於8月27日宣布，針對印度輸美商品加徵25%懲罰性關稅，導致整體關稅翻倍至50%。印度出口商警告，新關稅若全面實施，對貿易的實質衝擊將自9月起開始顯現。根據印度官方統計，該國8月對美出口額已從7月的80.1億美元下降至68.6億美元，跌幅明顯。

雙邊經貿關係在政治與地緣戰略因素夾擊下走向緊張，儘管如此，雙方仍表態願意重啟對話、化解分歧。外界關注戈雅此行能否為美印重回合作軌道注入契機。