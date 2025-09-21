川普：委內瑞拉若拒收移民　代價難以估量

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國與委內瑞拉關係近來持續惡化，美國總統川普20日在社群平台上對委國發出強硬警告，要求委內瑞拉政府立即接收被美方遣返的本國囚犯與精神病患，否則將面臨「難以估量」的代價。

綜合路透、中央社報導，川普在「真實社群」（Truth Social）發文稱，「我們希望委內瑞拉立即接受所有（該國）強推至美國的囚犯及來自精神病院的人。」他更以全英文大寫強調，「現在就把他們弄出我們的國家，否則你們將付出難以估量的代價！」

這番言論正值美委緊張局勢升溫之際。本月2日，美軍首度在加勒比海擊沉一艘自委內瑞拉出發、涉嫌運送毒品的船隻後，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）試圖尋求與美方直接對話。根據路透社掌握的信函內容，馬杜洛於6日親自致函川普，否認委國為毒品中轉站的指控，並表示哥倫比亞製造的毒品中僅約5％經由委國轉運，而當局已查緝並銷毀其中70％。

馬杜洛也在信中提到，他希望與美國前情報總監格瑞尼爾（Richard Grenell）展開「直接且坦誠的對話」，稱格瑞尼爾過去曾協助雙方迅速解決移民遣返爭議。

儘管美軍近來不只一次在委內瑞拉外海擊沉船隻，根據知情人士透露，美方每周兩次遣返委國非法移民的航班仍持續運作，並未受到影響。

此外，法新社指出，馬杜洛經營的YouTube頻道目前已從平台上消失。該頻道原有約23萬3000名訂閱者，委國官媒《南方電視台》（Telesur）報導指出，該帳號已於19日遭到關閉。YouTube尚未回應相關查詢，委內瑞拉政府也尚未發表評論。