樺加沙颱風將進入「鮮紅能量區」 　氣象粉專：不變強都難

▲樺加沙颱風將進入鮮紅能量區。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

樺加沙颱風逐漸逼近台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」20日指出，根據海水熱焓量圖，樺加沙即將穿越高能量海域，再加上垂直風切弱，整體環境極有利於颱風發展，預期強度將持續提升，「環境很好，不變強都很難」。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天（21日）台灣受到樺加沙外圍雲系影響，北海岸、大台北及花東地區會有局部降雨，桃園和台東則可能出現零星雨勢，其他區域則以多雲到晴為主。中午過後，中南部容易有午後雷陣雨，其中嘉義以南發生局部大雨的機率較高，清晨時分中部以北也可能有零星降雨。晚間至入夜，宜蘭和大台北東側也將迎來降雨。

溫度方面，明天各地高溫普遍落在32至35度，北部因受颱風外圍沉降作用影響，局部地區高溫可達36至37度；後天則轉由中部出現類似高溫現象。

劉沛滕指出，從下週一開始，台灣將明顯受到樺加沙颱風影響，預計週一下午到週二雨勢最為明顯。氣象署將於明天上午8點半或11點半發布海上警報，晚間到入夜有機會發布陸上警報，但時程仍有調整空間。週一、週二颱風逐漸接近，東半部率先出現局部大雨，週一晚間東半部、恆春半島及高屏山區也可能出現大雨或豪雨；週二花東、高屏及宜蘭山區則有豪雨等級降雨，降雨以東半部為主，西半部也有局部雨勢，預計降雨將持續到週三清晨，週三白天後颱風逐漸遠離。

目前樺加沙颱風持續增強，今天上午已升格為中度颱風，下午風速仍在提升，暴風半徑也從200公里擴大到220公里，正向巴士海峽移動。預估週一接近台灣前，有機會增強為強烈颱風，暴風半徑可能擴大至300公里，屆時將以最強姿態影響台灣。

劉沛滕強調，樺加沙颱風中心將通過巴士海峽，暴風圈恐波及台東及南部地區，降雨以東半部為主，但路徑仍有變數。受颱風影響，今晚起沿海將開始出現長浪，首先是東半部，週一則擴及南部、澎湖及馬祖沿海，週一、週二風浪都會明顯增強。