樺加沙颱風「變胖加速」！最快明8:30發海警　周一最強時刻進逼

▲樺加沙颱風下午最新位置。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

樺加沙颱風加速且變胖了，今(20)日下午樺加沙暴風半徑擴大至220公里，明天仍會持續增強，周一將升級強颱，靠近台灣時強度將達顛峰，周一下半天到周二狂風驟雨最猛烈。氣象署最快明天上午8點半或11時半發布海警，入夜後可能接力發陸警。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天將受樺加沙颱風外圍雲系影響，北海岸、大台北、花東有局部降雨，桃園、台東為零星降雨，其他地區多雲到晴，中午過後中南部有局部午後雷陣雨，嘉義以南有局部大雨機率，清晨中部以北為零星降雨。明天入夜後宜蘭、大台北東側也有降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天溫度部分，各地普遍為32到35度，北部受到颱風外圍環流沉降影響，將出現局部36到37度高溫，後天轉為中部地區受沉降，也會有36到37度高溫。

▲樺加沙颱風周一下半天和周二風雨最劇烈。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，周一開始將受樺加沙颱風影響，周一下半天到周二雨勢最猛，氣象署預計明天上午8點半或11點半發布海上警報，晚間到入夜可能發布陸上警報，陸警時間可能有往前或往後變動空間。

周一和周二為樺加沙颱風逐漸接近過程，劉沛滕指出，東半部將先開始出現降雨，且有局部大雨，周一晚間東半部、恆春半島、高屏山區也有局部大雨或豪雨；下周二花東和高屏山區、宜蘭山區則有豪雨等級以上降雨，雨勢以東半部為主，西半部也有局部降雨，降雨情況將持續到周三清晨，周三白天後颱風遠離。

劉沛滕提醒，樺加沙颱風所處環境有利發展和增強，除上午已增強為中颱外，下午風速還在持續增強，且暴風半徑從200公里擴大至220公里，持續往巴士海峽移動，今天和明天為樺加沙颱風增強過程，有可能周一接近台灣前就會增強為強烈颱風，暴風半徑擴大至300公里，「樺加沙將以強颱之姿影響台灣，最接近時是它最強時刻。」

▲樺加沙颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，樺加沙颱風中心將從巴士海峽通過，但暴風圈將影響陸地，可能涵蓋台東和南部地區，降雨以東半部為主，但路徑仍有變動可能性。

受到樺加沙颱風影響，今天晚間開始沿海將出現長浪，首當其衝以東半部為主，周一擴及南部、澎湖、馬祖沿海，周一和周二風浪也會比較大。