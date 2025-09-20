東京1300戶大停電！　「起重機翻覆」砸中旁邊大樓、電線桿

記者王佩翊／編譯

日本東京文京區小石川20日上午8時15分發生重大工安意外，一輛大型起重機在進行建築物拆除作業時，突然失去平衡側翻，整台機具嚴重傾斜，直接撞上一旁大樓與電線桿，儘管未造成人員傷亡，但是仍導致周遭約1300戶住家大停電。

根據《日本放送協會》報導，警視廳調查指出，這起意外發生在起重機正在執行重型機具吊掛作業的過程中，當時起重機在吊升重型機具時突然失去平衡，導致車身嚴重傾倒，隨即側翻撞上大樓。

從空拍畫面可見，巨型起重機幾乎完全側翻，車身重重壓在隔壁一棟5層樓建築，吊臂也卡在受害大樓的頂樓，而該建築物的屋頂部分明顯結構受損。

東京電力公司也證實，由於起重機倒下時扯斷多條送電線路，導致附近區域發生大規模停電，共計1300戶受到影響。所幸電力公司緊急搶修，所有受影響住戶的電力供應已在下午2時前全數恢復正常。

遭起重機撞上的5層樓大樓住戶回憶起當時情況稱，「我突然聽到轟然一聲巨響，整棟公寓都在震動。」當他走到陽台一看，竟看到起重機的吊臂就在眼前，路面上還有一台比起重機還小的挖土機也側翻，旁邊斷裂的電線甚至冒出火花，嚇得他立即撥打110報警求助。

值得慶幸的是，這起重大工安事故並未造成任何人員傷亡。警方目前正深入調查事故發生的確切原因。