25歲台男大阪落網！拐騙歐巴桑買監視器裝家裡　新招成功詐取千萬

▲在住家客廳安裝監視器或攝錄鏡頭。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本大阪一名70多歲女性遭冒充警察的詐騙集團以電話欺騙，指示她在住家玄關及客廳安裝具通話功能的「監視攝影機」，藉此監控其動向，並從她手中騙取約1000萬日圓（約新台幣200萬元）。警方調查發現，該詐騙手法為大阪首例，嫌犯為來自台灣的25歲男子張俊龍，目前已被警方逮捕。

根據《日本放送協會》，該名居住在大阪府的70多歲受害女性今年9月接獲自稱警察的男子來電，對方謊稱她名下帳戶可能涉及詐欺，必須證明自身清白。受騙女性依指示在住家玄關與客廳安裝「監視攝影機」，攝影機具有通話功能，能夠從遠端觀看影像。

警方研判，詐騙集團透過這些影像，監控該名受害女性是否向家人或警方報案。大阪警方指出，這種利用監視攝影機實施的詐騙手法在大阪當地是首起案例，呼籲民眾應特別提高警覺。

日媒《讀賣電視台》進一步指出，張俊龍自8月下旬至9月中旬間，與共犯冒充警察，以「您可能涉及詐欺，需要確認帳戶資金」等謊言，對大阪府內的70多歲女性下手，成功詐得現金約1000萬日圓。警方調查指出，張俊龍在集團中擔任負責收錢的車手角色，並透過攝影機及喇叭向受害者下達指示，加強監控與操控。

警方表示，張俊龍是否承認犯行目前尚未明朗，但調查仍在持續進行中，懷疑還有其他名共犯參與。警方強調，真正的警察絕對不會要求民眾購買或安裝監視攝影機，提醒民眾遇到自稱警察的可疑電話時，要保持警覺，並立即向警方求證。