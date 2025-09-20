櫻花妹頂「M罩杯巨乳」！自爆小五就有D奶　每天膠帶纏胸上學

記者王佩翊／編譯

日本一名女性因胸部過度發育，自小學就深受其害，青春期更是因此自卑不已，不但放棄自己擅長的運動，還因為同學霸凌，每天用膠帶纏胸，最終仍在國中二年級輟學。

根據ABEMA TIMES報導，擁有Ｍ罩杯巨乳的日本女性水澤未來（化名）胸圍達130公分，而她也在19日播出的日本電視節目《無法保持沉默的女性們》揭露了自己從小因為異於常人的胸部尺寸而經歷的辛酸史。

水澤未來透露，她小學五年級時，胸部就已經發育到D罩杯，原本擅長短跑的她也因此放棄自己喜歡的運動。她回憶道，「我本來跑得很快，經常被選為接力賽的選手，但胸部變大後就不想再跑步了。」

升上國中後，同學間的惡意言論更讓她備受煎熬。水澤回憶，「高年級的學長會在走廊上對我說『太大了吧』這種話。」當時為了遮掩身形，奶奶每天早上都會到家裡幫她纏繞胸布，甚至在外層用膠帶綑綁固定。

她表示，「因為胸布會慢慢鬆掉，所以還要在上面貼膠帶，不僅非常疼痛，也很難呼吸，有時會因為不舒服而早退。」水澤回憶起這段痛苦的求學經歷直言，因為胸部太大嚴重影響到她的學生生活。最終，她在國中二年級輟學。而外界好奇的眼光，也讓她開始討厭自己的大胸部。