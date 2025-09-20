出國狂買「要扛一堆東西回國」為何不網購？網曝2原因：差很多

▲很多人出國都會大買特買。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

網路購物相當方便，只要在家動動手指就可以下單等貨到了。就有網友發文表示，現在很方便網購，甚至許多東西在日本買跟直接在網路下單的價差其實不大，為何不好好的在國外休息，回國再透過網購平台下單呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「去日本爆買的人在想什麼」為標題發文，提到現在網購很方便，且有很多東西在日本買，跟直接在網路上購買的價差並不大，為何卻要在國外爆買？他認為，與其把時間花在逛街購物，不如在異國找個地方休息，價差不大的東西等回國再網購不好嗎？

貼文曝光後，底下網友點出2原因，「免稅+滿額優惠、匯率等等還是比較優惠，有些東西在當地才能買到」、「免稅啊，便宜蠻多的」、「當地還是比較便宜啊，還可以退稅，而且搞不好網購地都是他們帶回來的」、「哪有差沒多少？很多差很多好嗎」、「說價差不大是沒出過國是不是」、「有些當地才買得到」、「藥品」、「藥品怎麼網購，教一下」、「有的東西在當地才能買到」。

也有網友回應，「出國買東西真的爽，要的是那種在當地搜刮的快感」、「自己買跟網購，體驗差這麼多」、「我看你是不懂現場shopping的快樂」、「買東西這個行為很快樂啊」、「重點是能發文，不是買東西」、「買夠多的話，機票錢都可能賺回來的」、「衣服鞋子沒現場挑或試穿，網購買到不合身才是浪費錢吧」、「餅乾、糖果真的台灣買一買就好」。話題引發討論。