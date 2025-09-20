高市早苗參選黨總裁！主持人「兩度失言」評論記者外貌　她尷尬道歉

▲高市早苗有意參選自民黨總裁，19日召開出馬政見發表記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本前經濟安保大臣高市早苗3度參選自民黨總裁，昨（19）日下午召開出馬記者會上，意外發生一段插曲。會議主持人在點名記者提問時，竟以對方的外貌作為判別特徵，脫口而出「五官輪廓比較深的那位」，引發現場尷尬。高市早苗當場連續兩度致歉，事後該名主持人也坦承用詞不當，公開向媒體致歉。

高市早苗19日正式宣布參選自民黨總裁，記者會吸引大批媒體到場關注，政見發表將近一小時。然而，在問答環節時，負責主持記者會流程的自民黨眾議員黃川田仁志在點名記者提問時，先以「坐在最後面桌子、五官輪廓比較深的那位」作為描述。高市隨即苦笑並說：「怎麼會說這種話，真是抱歉。」

隨後，黃川田仁志又以「臉比較白、五官比較不那麼深邃的那位」來點名下一位記者發問，讓高市早苗不得不再度出面，尷尬地向在場媒體致歉。

▼黃川田仁志主持記者會時失言。

在日文語境，「顔が濃い」指的是五官立體、輪廓鮮明，例如眉毛濃密、眼睛深邃、鼻樑高挺，甚至帶點「混血感」的臉型；至於「顔が薄い」或「顔が白い」則是形容五官較柔和、不突出的臉龐。然而，這種以外貌作為標籤的表述，容易讓人感到不適，在公開場合更顯不恰當。

根據《朝日電視台》，黃川田仁志在會後接受訪問時承認表達不當。他說，「在指名記者時用了不恰當的說法，向當事人致歉。往後會更加注意，避免讓觀看的人感到不快。」

自民黨總裁選舉將於22日正式公告、10月4日投開票，除了高市早苗以外，目前包括茂木敏充、林芳正、小林鷹之、小泉進次郎等多名重量級政治人物表態參選。

日本網友留言表示，「主持人點名現場記者提問時，應該要以衣服顏色、領帶樣式作為特徵，如果是以外貌等先天條件當作特徵來點名，可能會讓對方感到不恰當」、「黃川田議員以後應該沒有機會入閣了吧，竟然不能理解在公共場合針對長相點名有多麼不恰當，且被提醒後還是犯了同樣的錯誤」。

據悉，高市早苗提出的競選口號為「讓日本列島變得更強且富饒」，提出大膽的危機管理投資、成長投資等5大項政策，喊出「Japan is back」，實現強力的經濟、防衛力、外交力，呼籲建立因應太空、網路、電磁波、無人機、超音速武器等新型態戰爭的國防體制，透過「自由且開放的印度太平洋」願景來強化與同盟國的合作。