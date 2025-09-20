花75分鐘洗澡被嫌久！她曝「詳細步驟」　網揪出關鍵：不用綁一起

▲原PO花75分鐘洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

平時洗澡會花多久的時間呢？近日有網友發文透露，她因為是油性髮質，所以每天都要洗頭，只是，因為她洗澡、洗臉、上廁所等，加起來一共要花75分鐘，所以男友就總嫌她洗澡很久，而她也想知道，大家會花多少時間洗澡呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「你們洗澡要洗多久呢」為標題發文，提到她因為是油性髮質，所以每天晚上都會洗一次頭。她洗澡的時間安排是，刷牙和洗內衣20分鐘，洗臉和洗頭15分鐘，洗澡25分鐘，如果有在洗澡前排便，則要再加上10分鐘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她洗完澡之後，還會簡單沖一下浴室，所以前後加起來大約會花75分鐘，只是她所耗費的時間，就被男友嫌洗太久，所以她就想知道，洗澡要花1小時15分鐘，真的算久嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的很久，能在浴室待超過半小時的人，我都會很好奇他們是在裡面下蛋嗎」、「超級久，我不用洗內衣跟先大便，大約20分鐘洗完（頭還洗兩次）」、「認真說這時間超級久，你做這些事我40分鐘就做完了」。也有網友表示，「有些事情不用綁在洗澡時一起做吧」、「其實我覺得是你一次占用太多時間，你可以洗澡洗頭、洗內衣、大號、刷牙，分成四個時段，就不會一次占用到那麼多時間」。