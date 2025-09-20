「星光幫」選手還記得誰？　網給答案爆共鳴：10強都記得

▲林宥嘉。（圖／華研提供）

記者曾筠淇／綜合報導

田品翔過去曾參加《超級星光大道》，但後來卻假賣張學友演唱會門票，坑騙受害者高達上百萬。近日就有網友拋出話題，提到《超級星光大道》紅極一時，很多星光幫選手至今很活躍，大家還記得誰呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「星光幫選手現在的發展」為標題發文，提到《超級星光大道》是數年前非常火紅的節目，其中包含楊宗緯、林宥嘉、踢館的蕭敬騰等人都是很紅的歌手；曾沛慈在戲劇圈相當活躍；李宣榕則有主持和演戲。不過，田品翔則成了通緝犯。

原PO說，其實有很多選手當時都很紅，有些人已經成功轉型，但也有人已經淡出歌唱圈，不知道大家還記得哪些選手呢？

▲林柏宏。（圖／記者周宸亘攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一班10強都記得，二班賴銘偉、黃美珍、梁文音、李千娜，三班徐佳瑩、黃靖倫」、「小時候超愛黃美珍的〈途中〉、〈只怕想家〉每聽必哭」、「很喜歡黃靖倫，可惜歌手方面發展沒有很好，還記得當時在星光他超有人氣的，另一個喜歡的是林芯儀」。

也有網友提到，「一班安伯政，前幾天在《百味人生》看到」、「周定緯！現在在音樂劇發展也是非常亮眼」、「林柏宏現在專攻戲劇，主演好幾部電影票房都很不錯」、「李宣榕後來跑去演《女兵日記》，轉型蠻成功」。話題引起討論。