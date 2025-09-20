　
「把全部信用卡都停掉」她曝原因　一票卻搖頭：麻煩很多

▲▼信用卡、卡債、理財（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO決定不用信用卡，並改用簽帳金融卡。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／曾筠淇報導

刷信用卡雖然方便，但也可能不小心讓荷包失守。近日就有一名女網友坦言，自己因為很容易過度消費，所以已經把信用卡全數停用，打算一輩子只使用簽帳金融卡，有人也是這樣嗎？貼文曝光後，引起討論，不過不少網友卻覺得停用信用卡未必是最好的方式。

這名女網友在Dcard上，以「一輩子只打算用簽帳金融卡」為標題發文，提到她因為無法控制自己的花費，因此選擇將信用卡全部停掉，在還沒學會如何平衡和克制消費前，只留下簽帳金融卡來支應日常所需。她也好奇，是否有其他人跟自己一樣？

貼文曝光後，不少網友都說，「我建議至少要留一張信用卡，這對未來要辦貸款是很重要的事，至於你說的過度消費，合理，但某方面來說也不對，簽帳金融卡只是讓你不會負債」、「簽帳卡一樣會過度消費啊」、「除非你一輩子不出國、不刷線上，不然被盜刷超級麻煩，嚴重點甚至會影響你生活開支」、「我是只用信用卡，不太使用簽帳金融卡，覺得簽帳金融卡被盜刷比信用卡被盜刷麻煩」。

還有網友提醒，「簽帳卡帳戶跟存款帳戶記得分開，你要控制自己，簽帳卡的帳戶不要放太多錢」、「用簽帳金融卡要小心，被盜刷=處理期間該帳戶資金被鎖死，比信用卡麻煩很多」。更有網友直言，「有沒有信用卡不是問題，問題是要學會克制自己消費」、「記帳是很簡單的事情」。

09/21 全台詐欺最新數據

台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

【精品遭殃】男子劃破8件精品！二手名牌店慘失10萬

「星光幫」選手還記得誰？網給答案爆共鳴

田品翔過去曾參加《超級星光大道》，但後來卻假賣張學友演唱會門票，坑騙受害者高達上百萬。近日就有網友拋出話題，提到《超級星光大道》紅極一時，很多星光幫選手至今很活躍，大家還記得誰呢？貼文曝光後，引起討論。

