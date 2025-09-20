店員年齡層往上？他問「年輕人都去哪工作」　網吐實話：挺正常

▲原PO好奇，年輕人都是去哪工作？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名男網友發文表示，現在走進超商、量販店，常會發現店員年齡層偏高，甚至還能見到銀髮族，年輕人都跑去哪工作了呢？是因為他住的地方是鄉下嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「年輕人都跑去哪工作了？」為題發文，提到不論是超商、賣場還是飲料店，店員年紀都越來越大，40、50歲居多，偶爾甚至還會看到銀髮族，至於送貨司機雖然還有年輕面孔，但比例也比過去少了許多。

原PO進一步指出，像家樂福這類大賣場，寒暑假偶爾還能看到年輕人忙著補貨，但平常則較難見到。他說，自己出社會一段時間後，才發現年輕人怎麼好像都不見了？是因為他住的地方在鄉下嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「都跑到國外工作，我在外國看到很多台灣20、30歲的年輕人喔」、「鄉下的話看不到挺正常，我大學畢業就一直在外縣市了，沒在老家找過工作」、「時代不同了，現在的小朋友家境都不差，出國留學後定居的也很多」、「少子化的影響慢慢浮出檯面而已，市中心還是很多年輕人，越往外年輕人越少」。

也有網友表示，「我怎麼跟你相反，連鎖超商一堆年輕人。常常困惑這種鄉下地方怎麼找得到年輕人來工作」、「我這邊的手搖、超商、家樂福還是年輕人占大多數，全聯也滿多年輕人的，我覺得店裡氣氛不差的年輕人才會多」、「不是太鄉下，是辦公室，那些只是寒暑假看得到，留不久」、「其實我也很好奇，現在很多工作找不到人，也時常有人抱怨薪水太低，那到底需要工作的人都去哪了」、「跑去其他行業當然有，不過少子化也是個原因」。話題引起討論。