現職領50K「卻沒發展性」　她想換工作！網見1關鍵：只會後悔

▲原PO猶豫是否要放棄年終？（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

不少上班族若想離職、換工作，都會考慮到該不該放棄原公司的年終獎金。就有一名女網友坦言，自己雖然在目前的公司待了6年多，但因為工作缺乏成長性，所以她就有意換工作，同時為了該不該放棄年終而猶豫不決。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「該放棄年終嗎？」為標題發文指出，她這份工作已經做了6年多，薪資約48K至50K，但因為工作內容大多偏向行政，幾乎沒有職涯發展空間，加上上班過於空閒讓她感到焦慮，所以她就有意轉換跑道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，朋友任職的公司最近正在徵人，起薪32K，雖然工作較忙、時常加班，但職涯上具備晉升空間、能接觸到專案，且福利與氛圍也比現在好。她坦言，自己最糾結的點就是距離發放年終還有約5個月，所以不知道是否該直接去面試，並放棄1至1.5個月的年終？另外，她也好奇，若有工作經驗，是否有機會爭取更高的起薪。

不過貼文曝光後，多數網友都表示，「工作6年還被話術，48K跳32K，腦袋怎麼想的」、「一個月差16K，我滿頭問號」、「新工作起薪32K，多久能回到你現在的48K？新工作升遷機會大嗎？新工作對你找下一份工作或應對中年失業的疑慮有幫助嗎？是否也要將這些觀點納入考量」、「不是，怎麼會要跳低？講句難聽的，舒適圈待久了，腳已經麻了，你真的辭職只會後悔」。