提早1hr到公司「吃早餐、上廁所」卻被罵！網揪1關鍵：同事也不爽

網搜小組／曾筠淇報導

有些人會提早到公司吃早餐、上廁所，近日就有一名男網友發文表示，他習慣提早到公司吃早餐，並且上廁所，也因為這樣，有時會晚個5分鐘才進工廠，然而，他卻因此被老闆斥責，讓他覺得既疑惑又委屈。貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「上班上廁所」為標題發文表示，提到他進這家公司約3年半，一向提早一小時到公司吃早餐，接著去上廁所，通常也會晚個5分鐘才進工廠。由於他一直以來都是這樣做，所以身體也非常習慣這個時間點要上廁所。

結果原PO透露，他某天在同樣的時間上廁所，也同樣晚5分鐘去工廠，結果老闆撞見後，便大聲斥責他為什麼總是挑這時間上廁所？原PO當下滿頭問號，心想難道老闆不用排便嗎？更讓他無奈的是，他並不是第一次上廁所被針對，導致他現在連上廁所都感到緊張。

不過貼文曝光後，大票網友都表示，「遲到為啥可以理直氣壯」、「感覺問題吧，老闆才不會管你提早多少時間來，上班時間能不能上廁所，重點是老闆看到你的時候你是遲到的狀態，單純這個行為蠻白目的」、「你可以把習慣提早5到10分鐘去，把習慣調整一下就好了，每天都是晚5分鐘看久了，也會招人指點說閒話的」。還有網友說，「表面上看起來沒遲到，但每天都用吃早餐跟上廁所當薪水小偷，不要講老闆，你這種人同事也會不爽」。