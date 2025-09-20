「樺加沙」會更巨大！強颱之姿奔家門口　暴風圈周一涵蓋3地

▲樺加沙颱風最新預測路徑。（圖／吳聖宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

「樺加沙」中颱威力將持續增強，氣象專家吳聖宇表示，「樺加沙」暴風圈將更加巨大，到巴士海峽時有機會達強颱門檻，暴風半徑上看300公里，周一颱風中心將經過恆春以南，暴風圈邊緣可能周一下午會接觸恆春半島陸地，暴風圈掃過台東、屏東、高雄等縣市，帶來強風豪雨。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，樺加沙颱風明顯增強，目前已經達到中度颱風，範圍也顯著擴大，雲圖上已經逐漸可見到雲捲型態的風眼，未來威力將持續提升，並且範圍將會變得更加巨大，來到巴士海峽時有機會達到強烈颱風門檻，暴風半徑也將上看300公里。

▲雲圖上逐漸可見到雲捲型態的風眼。（圖／氣象署提供）

吳聖宇表示，明天(21日)開始高壓增強，颱風速度將會顯著加快，向西北西往巴士海峽移動。一直到周一(22日)高壓都比較強勢，樺加沙應該會穩定穿過巴士海峽，中心經過恆春以南，暴風圈外圍則將會掃過台東、屏東、高雄等縣市。

周二(23日)「樺加沙」颱風進入南海東北部後因為高壓略有東退，吳聖宇指出，移動方向的偏北分量也會更大一些，趨向廣東海面。周三(24日)有機會直撲港澳一帶，即使沒有在珠江口登陸，也會以很近的距離南掠而過，對港澳、廣東威脅非常大。上述路徑從昨天開始就蠻穩定的，雖然還有略微南北調整，但大方向都不變。

吳聖宇說，比較大的調整應該是颱風本身的大小跟移動速度，颱風持續變大中，移動速度預報也比早先資料來得更快，影響發布颱風警報的時間。依照氣象署官方預報資料，應該是明天上半天就必須發布海上颱風警報，明天晚間要發布陸上颱風警報，警報解除的時間可能要等到周二(23日)傍晚左右。警報時程跟2天前預估提早了快要一天的時間。

▲樺加沙颱風路徑預報。（圖／氣象署提供）

明天樺加沙颱風外圍的東北風就會開始影響台灣，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地逐漸會有迎風面的短暫陣雨機會，雨勢還不大。明天晚間之後在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶降雨會轉趨明顯，部分地形上也可能會有較大雨勢出現的機會。

周一颱風持續逼近，吳聖宇指出，周一晚間颱風中心會經過恆春以南，暴風圈邊緣可能在下午就會接觸恆春半島陸地，然後逐漸涵蓋到台東、屏東、高雄等地，整體風雨將會逐漸增大。

受到中央山脈地形屏障的影響，吳聖宇說明，降雨最明顯的地方還是會落在東半部包括宜花東、恆春半島以及高屏山區一帶，尤其是花東及恆春半島，雨量可能會很快的就累積到豪雨或以上等級。其次在大台北、桃園等地以及嘉義到南高屏地區也都會有一陣一陣的降雨機會，至於雲林以北到新竹一帶的降雨則是偏向山區，越往沿海平地降雨就越不明顯。

風力的部分最需要提醒的地方在花東、恆春半島以及綠島、蘭嶼等地，迎風面首當其衝，預估陣風會逐漸拉到11-12級以上，特別是下半天之後，西半邊則是從台南以北到北海岸、東北角、大台北盆地內，還有外島的澎金馬等地也都會有明顯的陣風發生機會，配合地形加成作用，部分地區陣風也可能來到10級左右，大部分地方會對這個颱風的風雨相當有感。

吳聖宇分析，周二颱風進入南海東北部，往廣東方向移動，上半天離台灣仍近，暴風圈仍涵蓋南台灣，中午起暴風圈逐漸脫離陸地，晚間會逐漸離開台灣近海。大環境風向轉為東南風為主，通常這種西進型颱風，來到颱風後半轉為東南風後的回南風降雨往往會更為劇烈，而且颱風後側的雲雨帶範圍寬廣，整個降雨持續時間可能會蠻長的。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

受到中央山脈地形的影響，降雨部分持續集中在東半部、恆春半島還有高屏山區一帶，雨量累積可能來到豪雨甚至大豪雨等級，東南風在台灣南北兩端越過地形後，大台北地區、北部山區、嘉義以南地區也可能會有局部大雨機會，新竹以南到雲林以北地區則還是受到地形較佳的屏障作用，降雨持續以山區為主(山區雨量也會較大)，平地部分受影響還是有限，降雨有機會但不多。

周三颱風往港澳靠近，台灣附近還是在寬廣的外圍環流東南風影響下，吳聖宇表示，東半部、恆春半島、嘉義以南地區持續有陣雨，花東到恆春半島仍有局部大雨或豪雨發生機會，其他地方雲量也偏多，也可能有局部短暫陣雨機會。