「樺加沙」暴風圈膨脹掃過南台灣　不排除周日海警、周一陸警

▲樺加沙颱風下周一到下周三最靠近台灣，周日下半天可能發海警。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

西北太平洋目前有3個颱風，其中「樺加沙」颱風對台灣威脅大，未來將朝西通過巴士海峽，預計下周一到下周三最靠近台灣，由於「樺加沙」將持續增強，不排除可到強颱等級，且暴風圈較大，氣象署預估最快周日下半天發布海警，暴風圈可能掃過南台灣，下周一清晨到上午可能發陸警。

目前有「米塔」、「樺加沙」、「浣熊」三個颱風，中央氣象署預報中心預報員黃恩鴻表示，最遠的「浣熊」颱風距離台灣4千多公里遠，未來朝偏西往日本海面前進，對台灣天氣沒有任何影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

距離台灣較近的「米塔」颱風，目前朝西北西方向移動，往廣東沿海陸地前進，對台灣天氣影響越來越少，今天帶來水氣和不穩定環境，迎風面花東、恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，短延時強降雨伴隨強陣風和較強降雨，其他地方白天多雲到晴，午後對流發展旺盛。

▲樺加沙颱風將通過巴士海峽，暴風圈不排除掃過南台灣陸地。（圖／氣象署提供）

未來會影響台灣天氣最劇的是「樺加沙」颱風，黃恩鴻指出，「樺加沙」颱風目前位於距離台灣1300多公里海面上，將持續朝偏西北西方向前進，過程中強度也會持續增強，不排除增強為中颱上限，甚至達強颱等級，下周一到下周三是距離台灣最接近的時候，不管雨勢或風浪，對台灣天氣影響最顯著。

黃恩鴻進一步說明，預計周日下半天可能就會發布海上警報，雖然「樺加沙」登陸台灣機率很低，不過颱風將持續增強且後期暴風圈半徑可變大至280公里，暴風圈不排除會掃過屏東或台東等南台灣地區，下周一清晨到上半天有機會發陸警，預計要到下周三白天才會逐漸遠離。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨分布上，黃恩鴻表示，明天迎風面地區包括花東、恆春半島有零星陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主，桃園以南局部對流旺盛，有短延時強降雨；周日受「樺加沙」颱風外圍水氣不斷移入影響，基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮降雨越晚越明顯，其他地區多雲到晴，午後南部有局部大雨。

黃恩鴻指出，下周一到下周三上半天是颱風最接近的時刻，東半部雨勢最明顯，花東、高屏山區和宜蘭山區雨勢最持續和明顯，可能會到豪雨等級以上，其他地方降雨比較少，但降雨機率仍增加；風浪方面也會明顯增強，下周一到下周三颱風影響期間，各地沿海有陣風8到10級，東南部、鵝鑾鼻沿海可到10級以上。