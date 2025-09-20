　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法官打臉川普！　索賠紐時超過4500億駁回

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國聯邦地區法官梅里戴（Steven Merryday）駁回美國總統川普（Donald Trump）針對《紐約時報》提出的150億美元誹謗案，要求律師團28天內以更專業方式重新提交訴狀。梅里戴認為，訴狀既不簡明扼要，措辭也過於浮誇，超出了法律文件的合理範疇。

川普15日在佛羅里達州聯邦法院提起訴訟，指控《紐時》對他進行「數十年來」的惡意抹黑，並聲稱該媒體是「散播針對川普不實訊息的主流媒體代表」。他要求至少150億美元的賠償金，並尋求額外懲罰性賠償。不過，《紐時》強烈反駁，稱訴狀毫無法律基礎，試圖打壓新聞自由。

梅里戴法官指出，川普提交的訴狀不僅長達85頁，內容充斥著反覆的自我讚美和針對《紐時》的謾罵，完全偏離法律文件應有的格式和目的。他強調，訴狀應以簡潔陳述事實為主，而非成為激烈抨擊或發洩怒氣的平台。這樣的措辭已超出律師的表達空間。

梅里戴本次駁回並非針對案件實質，而是訴狀形式不符要求。作為前共和黨籍總統老布希（George HW Bush）任命的法官，他要求川普律師團在28天內以更莊重的方式重新提交文件。《紐時》則表示，不會因這類訴訟而退縮，繼續捍衛新聞自由與獨立報導的價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 0600 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬增「不領取」選項　黃揚明：脫褲子放屁
快訊／06:56台灣海峽規模5地震　最大震度2級
樺加沙「好大一顆」全台有感！　爆發成長南部跑不掉
孫易磊火腿一軍合流　日媒曝22日對羅德有望先發
樺加沙恐「強颱之姿」接近台灣！　4縣市侵襲機率逾5成
降息激勵美股創新高　台積電ADR反跌1.41％
WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二
快訊／川普發文「談與習近平通話」：TikTok交易批准，明年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄米格-31侵犯領空　愛沙尼亞要求召開北約緊急會議

法官打臉川普！　索賠紐時超過4500億駁回

台灣協助世界扮演重要角色　友邦致函聯合國秘書處長

降息激勵美股創新高　台積電ADR反跌1.41％

高市早苗宣布參選自民黨總裁　重申「台灣有事即日本有事」

快訊／川普發文「談與習近平通話」：TikTok交易批准，明年中國見

習近平與川普通電話　中美對話曝光：TikTok、經貿、和平全談了

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

快訊／川習通話中　台灣議題預期是重點

川普與習近平提前通話！話題預計聚焦TikTok

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響

【要離婚了XD】被陌生女親會怎樣？老公直男發言+巴老婆頭

【手機有了但衣服大了】開心開箱i17 Pro！結果賣家寄錯殼

【妹控哥想趕快接萌娃】直接衝刺狂奔！見面開心立刻抱懷裡XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【不知道該安慰誰】機器人揪萌娃拍照卻被爆哭 玻璃心碎慘縮牆角QQ

俄米格-31侵犯領空　愛沙尼亞要求召開北約緊急會議

法官打臉川普！　索賠紐時超過4500億駁回

台灣協助世界扮演重要角色　友邦致函聯合國秘書處長

降息激勵美股創新高　台積電ADR反跌1.41％

高市早苗宣布參選自民黨總裁　重申「台灣有事即日本有事」

快訊／川普發文「談與習近平通話」：TikTok交易批准，明年中國見

習近平與川普通電話　中美對話曝光：TikTok、經貿、和平全談了

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

快訊／川習通話中　台灣議題預期是重點

川普與習近平提前通話！話題預計聚焦TikTok

離婚男當「寫真女模顧問」年收千萬　巴逆逆曾入鏡

載到狠殺前女友17歲少年　運將曝他當下反應「口音怪怪的」

快訊／06:56台灣海峽規模5地震　最大震度2級

經濟學人：輝達入股英特爾「無助代工業務 」　精明政治動作

中共九三閱兵的言外之意

淡水陸配棄屍婆婆！鄰曝2人如平行線　5聖筊啟示破案

郝龍斌：2026推藍白最強之人　批賴清德「對美朝貢媚日」

樺加沙「好大一顆」全台有感！　爆發成長南部跑不掉

《妳和其餘的一切》朴智賢千金臉美出新高度　靠芭蕾練出直角肩＋天鵝頸

俄米格-31侵犯領空　愛沙尼亞要求召開北約緊急會議

【要離婚了XD】被陌生女親會怎樣？老公直男發言+巴老婆頭

國際熱門新聞

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

川習對話曝：TikTok、經貿、和平全談了

與習通話　川普：TikTok過關、APEC見

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺

日「4千人斬富豪」13億遺產全捐出　兄弟氣炸

獨／疑跨海買兇！香港直播主首爾遭玻璃瓶K頭滿臉血

黃仁勳穿燕尾服現身！國際巨頭同桌曝光

高市早苗宣布參選：台灣有事日本有事

iPhone新機災情　實測驚見拍攝異常

降息激勵美股創新高　台積電ADR反跌1.41％

遊泰注意！錯誤時間喝酒　最高罰1萬泰銖

三星首款「三摺機」台灣快上市？價格曝光

川習通話中　台灣議題再成焦點

傻子才買瓶裝水！專家揭「最坑錢7用品」

更多熱門

相關新聞

與習通話　川普：TikTok過關、APEC見

與習通話　川普：TikTok過關、APEC見

美國總統川普今晚與中國國家主席習近平通話剛結束，立刻發文表示，他與習近平完成了一通「非常富有成效」的通話，雙方在多項重要議題上取得進展，包括貿易、芬太尼問題、結束俄烏戰爭，以及TikTok交易的批准。

川習對話曝：TikTok、經貿、和平全談了

川習對話曝：TikTok、經貿、和平全談了

大罷免失敗後的省思　「提早敲響的警鐘」對賴政府未必是壞事

大罷免失敗後的省思　「提早敲響的警鐘」對賴政府未必是壞事

川習通話中　台灣議題再成焦點

川習通話中　台灣議題再成焦點

川普與習近平提前通話！話題預計聚焦TikTok

川普與習近平提前通話！話題預計聚焦TikTok

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

大樂透中秋加碼！24家中獎店家名單出爐

「三颱共舞」路徑曝　樺加沙颱風雲系21日抵台

沒關好車門500箱飲料噴飛！司機喊：別再撿了

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

台積電「尾盤殺2.6萬張賣單」　兇手是它

「樺加沙」暴風圈膨脹掃過南台灣　不排除周日海警、周一陸警

川習對話曝：TikTok、經貿、和平全談了

與習通話　川普：TikTok過關、APEC見

本多RuRu消失20年　49歲近照曝光美成這樣

LINE隱藏功能！秒查看「前10名聊天對象」

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺

Lulu攜陳漢典看婚宴場地！想要「迪士尼公主婚禮」地點曝

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

更多

最夯影音

更多

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面