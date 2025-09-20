法官打臉川普！　索賠紐時超過4500億駁回

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦地區法官梅里戴（Steven Merryday）駁回美國總統川普（Donald Trump）針對《紐約時報》提出的150億美元誹謗案，要求律師團28天內以更專業方式重新提交訴狀。梅里戴認為，訴狀既不簡明扼要，措辭也過於浮誇，超出了法律文件的合理範疇。

川普15日在佛羅里達州聯邦法院提起訴訟，指控《紐時》對他進行「數十年來」的惡意抹黑，並聲稱該媒體是「散播針對川普不實訊息的主流媒體代表」。他要求至少150億美元的賠償金，並尋求額外懲罰性賠償。不過，《紐時》強烈反駁，稱訴狀毫無法律基礎，試圖打壓新聞自由。

梅里戴法官指出，川普提交的訴狀不僅長達85頁，內容充斥著反覆的自我讚美和針對《紐時》的謾罵，完全偏離法律文件應有的格式和目的。他強調，訴狀應以簡潔陳述事實為主，而非成為激烈抨擊或發洩怒氣的平台。這樣的措辭已超出律師的表達空間。

梅里戴本次駁回並非針對案件實質，而是訴狀形式不符要求。作為前共和黨籍總統老布希（George HW Bush）任命的法官，他要求川普律師團在28天內以更莊重的方式重新提交文件。《紐時》則表示，不會因這類訴訟而退縮，繼續捍衛新聞自由與獨立報導的價值。