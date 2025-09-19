習近平與川普通電話　中美對話曝光：TikTok、經貿、和平全談了

▲習近平川普通話：呼籲互尊互惠、共促世界和平。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

中國國家主席習近平與美國總統川普今晚通電話，就當前中美關係及共同關心的國際與雙邊議題進行深入交換意見，並就下一階段中美關係穩定發展作出戰略指引。雙方通話被形容為務實、積極、建設性。

根據央視新聞報導，習近平指出，中美兩國曾在二戰期間並肩作戰，是抗日戰爭的盟友。日前，中方舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動，邀請美國飛虎隊成員遺屬登上天安門城樓觀禮，表達對歷史的緬懷。習近平表示，中國人民不會忘記當年反法西斯同盟國對中國抗戰提供的寶貴支持，應在銘記歷史的基礎上珍愛和平、開創未來。

習近平強調，中美關係對兩國及世界均十分重要，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。他呼籲雙方應相向而行，付出努力，以實現相互尊重、和平共處、合作共贏的願景。他指出，最近雙方團隊的磋商體現了平等、尊重、互惠的精神，可繼續妥善處理突出問題，爭取雙贏結果。

習近平也重申中方在TikTok問題上的立場，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案，並呼籲美方為中國企業在美投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

川普回應，讚賞中國紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式精彩隆重，並表示中美關係是世界最重要的雙邊關係，合作有助於世界和平與穩定。美方希望保持長期、良好的美中關係，並願意促進雙方經貿合作，支持團隊磋商，妥善解決TikTok問題，共同維護世界和平。