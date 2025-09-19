川普與習近平提前通話！話題預計聚焦TikTok

▲川普、習近平提前展開通話，預計聚焦TikTok出售的議題。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國總統川普、中國國家主席習近平於台灣時間9月19日晚間開始通話，話題預計討論TikTok美國業務的出售協議，若順利達成，將結束自川普第一任期以來長達數年的談判。此協議同時也是近期美中高層談判的重要進展。

綜合外媒報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國商務部副部長李成鋼本週一表示，雙方在馬德里談判時已就出售框架達成共識，讓TikTok得以繼續在美國營運。根據美國國會通過並由前總統拜登簽署的法律，TikTok必須將至少80%的資產轉交美方，否則將遭禁用。不過川普上任後多次暫停禁令，力促透過與中方達成協議解決。

消息人士透露，該框架將由美國創投公司、私募基金及科技企業組成投資聯盟，取得多數股權，已知參與者包括甲骨文（Oracle）、Andreessen Horowitz與Silver Lake，中方僅保留20%持股。新財團將由以美國為主的董事會經營，其中一名成員將由川普政府指派。《華爾街日報》率先披露協議細節，但白宮官員對此回應稱「在官方宣布前，任何細節都屬推測」。

知情官員指出，TikTok協議被視為川普與習近平會晤的前提，若無協議，雙方領袖不可能安排會談。協議成形後，兩人有望於十月底川普訪亞行程中正式會面。

