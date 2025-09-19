鹿野農會推廣紅烏龍茶推新花樣　邀請民眾調配專屬星願茶

▲台東鹿野農會推廣紅烏龍茶推新花樣。（圖／記者楊晨東翻攝)

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野地區農會為推廣在地特色茶品「紅烏龍」，即日起在「農特產品行銷中心」舉辦「紅烏龍特展 x 星願茶調配室」活動。民眾藉由現場展區的設計牆瞭解沖泡紅烏龍茶的撇步，解鎖紅烏龍茶究竟適合冷泡還是熱泡，連茶具的選擇都會讓沖泡時的香氣、滋味有提升效果。農會還特地規劃食農體驗洗愛玉、封茶及紅烏龍茶的介紹。



鹿野地區農會歡迎民眾在雙十節前來到鹿野找茶，在農特產品行銷中心不只可以輕鬆選購在地農特產品，在特展期間只要購物滿佰還能獲得「星願茶」體驗材料。參與者可以調配專屬個人喜好的紅烏龍茶飲，體驗紅烏龍與果乾創意所搭配出的星願茶。透過「星願茶調配室」探索屬於自己的小精靈茶譜，感受產地獨特的魅力與趣味。



鹿野地區農會人員表示，深受消費者青睞的「 紅烏龍」是屬於鹿野鄉的特色茶，是茶業改良場台東分場團隊突破中低海拔茶區的困境，利用夏秋茶生產發酵程度較重的烏龍茶；由於茶湯水色橙紅、明亮澄清有如紅茶的色澤故取名為「紅烏龍」。傳統茶葉大多是以熱水沖泡為主，但鹿野紅烏龍卻能適合冷、熱，而冷泡茶更能凸顯紅烏龍獨特的甘甜風味。



鹿野地區農會推出的「星願茶五行茶譜」包括有「縱谷一畝田」配方有鳳梨乾、枇杷花、紅烏龍；「艷陽在南迴」配方為洛神花、蔗糖、紅烏龍；「夢中海岸線」配方有海鹽、蔗糖、紅烏龍；「果園成熟時」配方是釋迦乾、土肉桂、紅烏龍；「花海與星空」配方則是杭菊、檸檬片乾、紅烏龍，分別象徵土、火、水、木、金五行，農會表示特展期間每日體驗材料有限，歡迎把握機會打造個人專屬的星願茶。