「超人醫師」徐超斌驚傳病逝享年58歲　一生為南迴醫療奮戰

▲南迴診所徐超斌院長。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者楊晨東、劉人豪／台東報導

被鄉親尊稱為「超人醫師」的排灣族醫師徐超斌，長年致力於改善台灣東南角南迴地區的醫療資源不足問題，18日晚間不幸病逝。

南迴公路全長118公里，從台東到屏東枋寮沿線沒有一家像樣的醫院，僅靠衛生所與巡迴醫療支撐，服務約3萬多名居民，其中大多數為老人與小孩。過去不少病人因就醫路途遙遠，甚至在轉送過程中不幸離世。徐超斌看見這樣的困境，立志要為當地建設一所醫院。

2006年，他在連續工作五天、超時上班80小時後中風，仍未放棄理想。2010年成立「南迴健康促進關懷服務協會」，推動老人日照與孩童課輔。隨後，他更提出興建「南迴醫院」的夢想，盼解決南迴地區醫療空白。

然而，2019年徐超斌被診斷出鼻咽癌第四期，即便歷經化療與放療，腫瘤仍復發。他沒有因此退卻，而是決定先行實現夢想。2024年6月28日，「南迴診所」正式啟用，提供定點門診與居家醫療，為偏鄉居民點亮希望。

徐超斌曾向外界呼籲，南迴醫院的申請需要政府儘速核准，他不希望居民的健康再因醫療資源不足而被忽視。他的堅持與付出，讓許多人感念，也喚起社會正視偏鄉醫療不平等的問題。

徐超斌的病逝，不僅是南迴地區的重大損失，更留下未竟的醫療夢。地方人士期盼，政府能延續他未完成的使命，讓「南迴醫院」早日實現，成為對這位「超人醫師」最好的追思。