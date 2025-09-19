曾自嘲「病人照顧病人」！醫師徐超斌抗癌多年病逝　紀念會地點曝

記者楊晨東、劉人豪／台東報導

被鄉親尊稱為「超人醫師」的排灣族醫師徐超斌，長年致力於改善台灣東南角南迴地區的醫療資源不足問題，18日晚間不幸病逝。醫療財團法人南迴基金會、社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會表示，徐醫師抗癌多年，曾自嘲「病人照顧病人」，最終在居家安寧療護團隊的陪伴下，在家中安詳離世。基金會將於台北與台東舉辦紀念會，邀請親友、病人及所有關心他的朋友齊聚一堂。

▲超人醫師徐超斌離世。（圖／取自南迴基金會臉書）

南迴協會總幹事張小雲指出，相信大家聽到這個消息都很不捨也很驚訝，但是我們也長期都知道徐醫師的身體狀況，其實是一直不是很好，徐醫師離世的消息相信很驚動了很多人，但其實在知道徐醫師的健康狀況逐漸下坡的時候，不管是基金會還是南迴協會這裡，都已經在做預備動作甚至是配套措施，如果創辦人徐超斌醫師離開之後，在業務上的推動有沒有可以繼續，或是有沒有人可以接替這些事情，在協會這裡徐醫師的離去，不會影響繼續在社福工作的事情，因為也有新的理事長來繼續帶領，所以在協會所有運作都不會有太大的變動。

張小雲表示，在基金會的部分，南迴診所這裡因為在徐醫師健康狀況逐漸下坡的時候，請到高元醫師來接任執行院長的角色，所以在醫療的部分，南迴診所還有居家醫療的部分，也都有這些醫生，在之前就已經上了軌道，熟悉部落了，居家護理所的部分，大致上都沒有改變，醫護人員都還是繼續執行服務工作，之後針對徐醫師治喪的部分，家族還要先做一些討論，畢竟徐醫師的家族非常龐大，他自己也有這個頭目親屬的角色，可能要等家裡的人有做出一個討論之後才知道後續。

▲南迴協會總幹事張小雲說明，協會所有運作都不會有太大的變動。（圖／記者楊晨東翻攝）

醫療財團法人南迴基金會表示，醫療財團法人南迴基金會、社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會今（19）日以無比沉痛的心情向社會各界說明，創辦人暨南迴診所院長徐超斌醫師，因病於9月19日安息主懷。

徐醫師抗癌多年，始終以堅毅勇敢、永不放棄的態度，面對艱辛的治療過程，即使在抗癌期間，但凡稍微穩定，他便走進南迴診所看診、或是到病人家中執行居家醫療。他曾自嘲「病人照顧病人」，卻以行動展現對醫療工作的熱愛與責任。最終，他在居家安寧療護團隊的陪伴下，在家中安詳離世。

為了感念徐醫師的心意與奉獻，基金會將於台北與台東舉辦紀念會，邀請親友、病人及所有關心他的朋友齊聚一堂，共同追憶、傾聽與分享，讓大家再一次感受到他留下的溫暖與力量。相關日期與地點將於確認後另行公告。南迴基金會全體同仁將延續徐醫師的初心與精神，在崗位上持續努力，守護南迴居民的健康，陪伴更多需要支持的家庭，繼續傳遞他所點燃的希望之光。