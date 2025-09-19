　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「超人醫師」徐超斌病逝　綠委憶往事：屬於他的課文孩子們會繼續翻頁

▲▼徐超斌醫師。（圖／記者洪巧藍攝）

▲「超人醫師」徐超斌醫師。（圖／記者洪巧藍攝）

記者郭運興／台北報導

被台東鄉親尊稱為「超人醫師」的排灣族醫師徐超斌，長年致力於改善台灣東南角南迴地區的醫療資源不足問題，18日晚間病逝，享年58歲。對此，民進黨原住民立委伍麗華今(19日)發文悼念，她回顧107年排灣族本位1-6年級教科書，書中的故事主角，「徐超斌醫師」就是其中一位，徐超斌當時說「太喜歡太喜歡了，我一輩子會珍藏」。伍麗華不捨表示，114年9月，徐超斌的一輩子畫下了句點，但是屬於他的課文，孩子們會一代接一代繼續翻頁。

伍麗華回憶，107年9月，歷時四年編撰的排灣族本位1-6年級國語文、數學、英文、自然教科書全數完成，他們辦理了教科書問世發表會，特別邀請出現在書中的故事主角，「徐超斌醫師」就是其中一位。

伍麗華提到，那一天，時任縣長潘孟安特別將「屬於徐超斌的課本」以及「原版圖畫」贈送給他，徐超斌說「太喜歡太喜歡了，我一輩子會珍藏」。

伍麗華表示，114年9月，徐超斌的一輩子畫下了句點，但是屬於他的課文，孩子們會一代接一代繼續翻頁。

▼時任縣長潘孟安特別將「屬於徐超斌的課本」以及「原版圖畫」贈送給他，徐超斌說「太喜歡太喜歡了，我一輩子會珍藏」。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華）

伍麗華也附上主角為徐超斌醫師的《守護南迴的心跳》課文內容，當中提到出生於西元1967年的Luwa（徐超斌），是台東縣達仁鄉排灣族人，也是大家口中的「超人醫生」。Luwa七歲時，他的妹妹因為連日高燒不退，在兩、三個小時的送醫途中不幸過世， Luwa便在心中發誓，「將來我一定要當醫生，就不會有人在送醫途中枉死了」。

課文指出，從十歲就離開家鄉的Luwa，回達仁鄉衛生所服務時，已經三十五歲。令他震撼的是，雖然族人繳交一樣的健保費，卻無法享有同樣的醫療品質。從此，他奔波於改善當地的醫療環境，並增加夜間、假日門診，以及成立二十四小時急救站。

課文指出，西元2009年，Luwa醫師因過量且超時的工作而中風倒下，從醫師變成病人的那刻，內心的恐懼和一般人沒有什麼不同。這一次的遭遇，讓他得以感同身受病人的痛苦，更有耐心的對待病人。不過面對毫無預警、變化無常的人生，他仍然省思，行動不便的自己，將如何繼續為病人服務？

課文結尾強調，雖然身體上的障礙，讓Luwa醫師行動緩慢，但是他沒有因此退縮，意志仍十分堅定。想在蜿蜒的南迴公路上興建醫院，並不只是他希望、他要，而是Luwa醫師看見當地的迫切需要。為了健全台灣醫療的資源分配，他繼續編織興建南迴醫院的夢，絕不會半途而廢。守護南迴心跳的Luwa，是一位令人敬佩的醫師！

▼課文內容。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華）

花東鐵路雙軌「台東—知本」116年底先通車　新自強號可快5分鐘

花東鐵路雙軌「台東—知本」116年底先通車　新自強號可快5分鐘

花東鐵路雙軌電氣化工程再跨一大步，康樂到知本間西正線已完工並於9月上旬完成切換外，鐵道局宣布，今年12月間將完成台東至康樂間的切換，台東到知本間雙軌電氣化將朝116年底通車目標穩步前進，屆時EMU3000型新自強號行車時間可再縮短4到5分鐘。

徐超斌離世「南迴診所」有接班人

徐超斌離世「南迴診所」有接班人

醫師徐超斌抗癌多年病逝　紀念會地點曝

醫師徐超斌抗癌多年病逝　紀念會地點曝

勞工有望跟進3天身心調適假？　民進黨：公務員是政府帶頭示範起點

勞工有望跟進3天身心調適假？　民進黨：公務員是政府帶頭示範起點

初選戰火升溫　陳其邁盼「4選將坐下來談」

初選戰火升溫　陳其邁盼「4選將坐下來談」

