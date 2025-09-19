花東鐵路雙軌「台東—知本」116年底先通車　新自強號可快5分鐘

▲花東鐵路雙軌電氣化台東到知本段預計116年通車。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

花東鐵路雙軌電氣化工程再跨一大步，康樂到知本間西正線已完工並於9月上旬完成切換外，鐵道局宣布，今年12月間將完成台東至康樂間的切換，台東到知本間雙軌電氣化將朝116年底通車目標穩步前進，屆時EMU3000型新自強號行車時間可再縮短4到5分鐘。

花東鐵路雙軌計畫為全長162.5公里的重大建設，其中約有112.6公里為單軌運行，原本經費為456億元，因原物料高漲，修正計畫經費追加至691億元，大幅增加了235億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鐵道局副局長劉雲生(左)、鐵道局東部工程分局副分局長吳志仁(右)。（圖／記者李姿慧攝）

花東鐵路雙軌電氣化工程主要目標在於將既有單軌提升為雙軌，解決列車交會瓶頸，未來可增加班次、提升列車調度靈活與路線容量，並強化整體運輸穩定性與安全性，縮短高雄到台東、花蓮的旅運時間，提供民眾一條進出花東的便捷鐵路廊道。

鐵道局副局長劉雲生表示，花蓮到台東雙軌電氣化工程，台東到知本段已經有初步成果，9月9日跨10日夜間康樂至知本間東正線已切換至新設的西正線行駛，後續可拆除東正線上舊路線，改善老舊橋梁等基礎並重新鋪設軌道，成為新設的東正線，完成此路段雙軌化，目標希望今年底完成台東到康樂間切換，希望台東到知本間雙軌電氣化按計畫期程於116年底完成。

▲花東鐵路雙軌電氣化台東到知本段預計116年通車。（圖／鐵道局提供）

交通部鐵道局東部工程分局副分局長吳志仁說明，花東鐵路雙軌計畫分六區段施工，已經有四區段施工中，剩下兩區段待修正計畫通過將可辦理；該計畫包含曲線改善12處，老舊橋梁改善主要橋梁有29座，總長12公里，第一階段台東到知本預計116年12月完工，第二階段關山到山里、光復到玉里則預計118年12月完成，第三階段東里到關山、干城到壽豐預計119年12月完工，120年進行後續收尾工程。

鐵道局指出，116年底台東到知本通車後，EMU3000型新自強號行車時間將可縮短4到5分鐘，花蓮到台東雙軌電氣化工程全線通車後，花蓮到台東區間車行車時間節省45分鐘，少了待避時間，EMU3000型新自強號可節省12分鐘，該區間因路線容量增加，一個小時可行駛7到8班次，等於約10分鐘就可以有1班車。