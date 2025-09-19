　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花東鐵路雙軌「台東—知本」116年底先通車　新自強號可快5分鐘

▲▼花東鐵路雙軌電氣化台東到知本段預計116年通車。（圖／鐵道局提供）

▲花東鐵路雙軌電氣化台東到知本段預計116年通車。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

花東鐵路雙軌電氣化工程再跨一大步，康樂到知本間西正線已完工並於9月上旬完成切換外，鐵道局宣布，今年12月間將完成台東至康樂間的切換，台東到知本間雙軌電氣化將朝116年底通車目標穩步前進，屆時EMU3000型新自強號行車時間可再縮短4到5分鐘。

花東鐵路雙軌計畫為全長162.5公里的重大建設，其中約有112.6公里為單軌運行，原本經費為456億元，因原物料高漲，修正計畫經費追加至691億元，大幅增加了235億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鐵道局副局長劉雲生(左)、鐵道局東部工程分局副分局長吳志仁(右)。（圖／記者李姿慧攝）

▲鐵道局副局長劉雲生(左)、鐵道局東部工程分局副分局長吳志仁(右)。（圖／記者李姿慧攝）

花東鐵路雙軌電氣化工程主要目標在於將既有單軌提升為雙軌，解決列車交會瓶頸，未來可增加班次、提升列車調度靈活與路線容量，並強化整體運輸穩定性與安全性，縮短高雄到台東、花蓮的旅運時間，提供民眾一條進出花東的便捷鐵路廊道。

鐵道局副局長劉雲生表示，花蓮到台東雙軌電氣化工程，台東到知本段已經有初步成果，9月9日跨10日夜間康樂至知本間東正線已切換至新設的西正線行駛，後續可拆除東正線上舊路線，改善老舊橋梁等基礎並重新鋪設軌道，成為新設的東正線，完成此路段雙軌化，目標希望今年底完成台東到康樂間切換，希望台東到知本間雙軌電氣化按計畫期程於116年底完成。

▲▼花東鐵路雙軌電氣化台東到知本段預計116年通車。（圖／鐵道局提供）

▲花東鐵路雙軌電氣化台東到知本段預計116年通車。（圖／鐵道局提供）

交通部鐵道局東部工程分局副分局長吳志仁說明，花東鐵路雙軌計畫分六區段施工，已經有四區段施工中，剩下兩區段待修正計畫通過將可辦理；該計畫包含曲線改善12處，老舊橋梁改善主要橋梁有29座，總長12公里，第一階段台東到知本預計116年12月完工，第二階段關山到山里、光復到玉里則預計118年12月完成，第三階段東里到關山、干城到壽豐預計119年12月完工，120年進行後續收尾工程。

鐵道局指出，116年底台東到知本通車後，EMU3000型新自強號行車時間將可縮短4到5分鐘，花蓮到台東雙軌電氣化工程全線通車後，花蓮到台東區間車行車時間節省45分鐘，少了待避時間，EMU3000型新自強號可節省12分鐘，該區間因路線容量增加，一個小時可行駛7到8班次，等於約10分鐘就可以有1班車。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

染燙後不能做的三個NG行為！頻繁用熱工具、高去油洗護都先不要

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

中信女神「沒能百分之百應援」道歉了！身體亮紅燈：今天狀況不太好

【為追鵝...】狗狗跳池游90分鐘嚇壞全場！

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

更多熱門

相關新聞

「超人醫師」徐超斌病逝　綠委憶往事：屬於他的課文孩子們會繼續翻頁

「超人醫師」徐超斌病逝　綠委憶往事：屬於他的課文孩子們會繼續翻頁

被台東鄉親尊稱為「超人醫師」的排灣族醫師徐超斌，長年致力於改善台灣東南角南迴地區的醫療資源不足問題，18日晚間病逝，享年58歲。對此，民進黨原住民立委伍麗華今(19日)發文悼念，她回顧107年排灣族本位1-6年級教科書，書中的故事主角，「徐超斌醫師」就是其中一位，徐超斌當時說「太喜歡太喜歡了，我一輩子會珍藏」。伍麗華不捨表示，114年9月，徐超斌的一輩子畫下了句點，但是屬於他的課文，孩子們會一代接一代繼續翻頁。

醫師徐超斌抗癌多年病逝　紀念會地點曝

醫師徐超斌抗癌多年病逝　紀念會地點曝

「超人醫師」徐超斌驚傳病逝享年58歲　一生為南迴醫療奮戰

「超人醫師」徐超斌驚傳病逝享年58歲　一生為南迴醫療奮戰

全國首創！台東、新北、雲林城市幣跨域互通

全國首創！台東、新北、雲林城市幣跨域互通

女性漏尿新解方　東基醫院引進最新陰道雷射儀器

女性漏尿新解方　東基醫院引進最新陰道雷射儀器

關鍵字：

花東鐵路雙軌電氣化台東知本新自強號鐵道局通車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面