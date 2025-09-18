全國首創！台東、新北、雲林城市幣跨域互通　一幣在手三縣市通用

▲全台首創縣市數位支付跨域服務。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府18日宣布，與新北市政府、雲林縣政府共同推出全國首創的「城市幣跨域點數互通機制」，正式整合「台東金幣」、「新北幣」及「雲林幣」三大數位支付系統。即日起，民眾持有任一縣市的城市幣，即可在三地特約店家自由消費，突破城市幣僅能在地使用的限制。

台東縣長饒慶鈴與新北市長侯友宜、雲林縣長張麗善共同啟動合作。饒慶鈴表示，台東於2017年全國首創推出 TTPush 平台，至今已邁入第8年，累計會員超過13.5萬人，發行台東金幣2.6億枚、推播縣政訊息2.3億則，成功為縣府節省逾27億元的行銷經費。此次跨縣市互通，展現地方政府運用數位科技推動治理與促進經濟的決心。

「城市幣不只是數位支付工具，更是結合產業、政策與永續治理的創新手段。」饒慶鈴指出，跨域合作讓城市幣的價值大幅提升，不僅擴大消費選擇，更能串聯特色產業與觀光資源，形成互利共好的經濟循環。

活動現場，台東縣府特別攜帶20多間在地特約店家商品北上展售，民眾可使用三縣市任一種城市幣直接購買，並參與消費回饋活動，親身體驗跨域支付的便利與台東好物的獨特魅力。

三縣市此次合作為全國數位治理立下新里程碑，並提供其他地方政府可複製的成功模式。未來，三方將持續深化合作，逐步擴大城市幣應用範圍，攜手推動智慧城市與地方產業共榮，讓更多民眾享受數位創新帶來的美好生活。