大陸 大陸焦點 特派現場

劉元春：中美必將達成協議　既合作也有對抗與模糊

▲▼中美關稅,美中關稅,中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係,美國,川普,關稅,中國。（圖／路透）

▲中美經貿談判結果備受關注。（圖／路透）

文／中央社台北19日電

美國總統川普表示，今天將與中國國家主席習近平通話。對於中美經貿談判仍在拉鋸，上海財經大學校長劉元春研判，中美兩國最終肯定會達成協議，當中既有合作也有對抗，同時會保留模糊空間。

據新加坡聯合早報，劉元春今天在新加坡舉行的「慧眼中國環球論壇」一場題為「全球變局下的博弈與機遇」的討論會上，被主持人問及中美貿易談判是否會達成協議時，提出上述看法。

曾擔任中國多個國家級決策機構諮詢專家的劉元春說，中美從過去10年的衝突已意識到，完全脫鉤並不可行。他根據過去幾輪中美貿易談判的進展推斷，兩國可能在一般交往和商品領域相互妥協，達成一致的協定。

但劉元春指出，在一些實質性衝突上，尤其美國有意對中國進行科技和高端層面的遏制，雙方仍會採取相對脫鉤和對抗的姿態。

劉元春進一步說，還有另一個層面，是雙方放置一些爭議，採取模糊的態度，留待未來處理，「這裡面既有合作，有對抗，也有模糊」。

中美15日在西班牙馬德里結束歷時2天的第四輪經貿會談，最新具體進展是就短影音平台TikTok出售美國業務達成架構協議。川普（Donald Trump）說，19日將與習近平通話，就TikTok敲定某些事。

劉元春7月在中國宏觀經濟論壇（CMF）宏觀經濟月度數據分析會發表題為「理性認識當前中國宏觀經濟面臨的四大關鍵問題」的演說。

劉元春說，美國最終對中國加徵關稅的具體水準是值得關注。從前兩輪談判情況來看，包括在日內瓦和倫敦舉行的談判，以及近期圍繞稀土和半導體產品的磋商，尤其是輝達執行長黃仁勳此次宣布的H20晶片解禁，對中國出口而言，「中美關稅戰最極端的情況已經在相關談判中找到了一定的和解答案」。

他說，中美（加徵關稅）豁免期結束後，中國出口出現「斷崖式」下滑的情形預計不會發生。

劉元春提到，應關注中國對拉丁美洲、東協、南方國家以及歐盟等地區的出口增長潛力。特別是在當前全球製造業供應鏈正在重新定位，以及美國進入「後關稅時代」背景下全球貿易格局發生深刻變化的時期，中國製成品，尤其是資本品的出口需求將在短期內迎來高潮。

09/21 全台詐欺最新數據

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

中美第四次經貿會談今（17）日將在西班牙落幕，外界高度關注雙方是否能突破長期僵局，結果依舊是「邊談邊打」的延續。全國台企聯榮譽會長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》訪問時直言，中美經貿戰「可能長達數十年，甚至更久。」中美幾乎「底牌快出盡」，若繼續僵持只會「兩敗俱傷」；相較之下，大陸依託內需市場和「十五五」規劃，仍具備中長期優勢。不過，他也提醒，台商正陷於關稅壓力與市場不確定性，短期內唯有「縮小、轉型與等待」，才能度過觀望期。

