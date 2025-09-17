　
大陸 大陸焦點 特派現場

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬　林承鐸：台應回歸經濟理性

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲TikTok案件顯示美國對大陸的技術封鎖與投資審查，反而讓全球看到干預市場的雙標行為。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中美第四次經貿會談落幕，外界普遍關注雙方是否能突破僵局。大陸中國人民大學中法學院經濟學系主任、副教授林承鐸接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，TikTok出售案讓全球看到美國干預市場的「雙標」行為，在關稅與科技壓制之間陷入兩難，尤其對華科技打壓終將面臨「反噬」。一方面大陸加速推進「新質生產力」，以增強產業韌性來應對外部挑戰，台灣夾在中美戰局應該從「被動政治」回歸經濟理性，畢竟兩岸和平共處與中美穩定不衝突。

中美第四次經貿會談9月14日至17日在西班牙馬德里登場，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼當地時間15日開中外記者會，針對此次會談雙方圍繞TikTok及中方與美方進行坦誠、深入交流，「以合作方式」妥善解決TikTok相關問題，減少投資障礙，促進有關經貿合作等達成了基本框架共識，並且強調「絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。」

針對這次中美經貿會談成果，大陸中國人民大學中法學院經濟學系主任、副教授林承鐸接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，從中美當前的經貿互動節奏來看，表面上第四輪關稅談判仍在技術層面推進，實質上，美方的底牌確實越來越少。

林承鐸也說，從2018年美國發動對華貿易戰迄今，美國已將大部分能征的關稅幾乎打盡，依舊難以從大陸方面獲得結構性讓步。尤其全球產業鏈高度重組、美國國內通脹壓力持續的背景下，美方一方面想降低對華輸入成本，另一方面又不願放棄對大陸科技發展的打壓，陷入進退兩難的尷尬局面。

「此次，TikTok議題正好突顯了這一困境。」林承鐸進一步分析，表面上看，美國推動剝離法案意圖很明確，但從談判進程來看，不僅美方未能占到太多便宜，反而讓全球看到干預市場的「雙標」行為。

「大陸方面在TikTok問題上的立場非常明確，涉及國家數據安全與核心技術的底線堅決不讓。」他強調，這不僅是一場企業層面的博弈，更是國家治理能力與法治環境的較量。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲林承鐸認為，兩岸和平共處與中美關係穩定並不矛盾。（圖／CFP）

林承鐸繼續分析，美國對大陸的技術封鎖與投資審查，其實已經「反噬」到自身的科技生態與資本市場活力。在美方祭出審查、打壓、脫鉤的同時，大陸卻正加速佈局新質生產力，以制度型開放、內需潛能釋放和產業鏈韌性增強應對外部衝擊，這種戰略迴旋空間，是美國目前難以複製。

展望未來，「習川會」何時舉行也備受矚目。林承鐸認為，此次會晤的意義絕不僅止於象徵，如果雙方能在「關稅減讓」、「AI治理」以及「綠色產業投資准入」等方面釋放互信信號，將有助於緩和全球資本市場的避險情緒，並為亞太地區經貿穩定注入確定性。

「關鍵在於美方能否展現真正的戰略耐心與政治誠意，而不是繼續為了選舉操弄反華議題。」林承鐸提醒。

最後，談及台灣若過度被美國政治操作所牽動，反而會失去在中美結構性變化中的戰略判斷力。林承鐸認為，兩岸和平共處與中美關係穩定並不矛盾，關鍵在於台灣如何從「政治被動」回歸到「經濟理性參與者」的角色，這才是台灣產業能不能在全球地緣政治風險外溢到經貿領域的當下，化危機為轉機的最大解方。
 

