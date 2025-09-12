陸商務部證實中美第4次會談　TikTok出售案9/17到期列入磋商重點

▲TikTok出售案延至9/17，列入中美經貿第四次會談重點議題之一。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美媒《路透社》率先披露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將於下周前往西班牙馬德里（Madrid），與大陸副總理何立峰舉行今年第4次會晤。對此，大陸商務部今（12日）稍早證實這項消息，並且明確指出雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題進行會談。

針對中美晶第四次經貿會談，大陸商務部新聞發言人今12日證實，中美將在西班牙舉行會談，並且發出答記者問。

發言人指出，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談。「雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。」

根據《路透社》獨家報導，貝森特將於下周前往西班牙馬德里（Madrid），與中國副總理何立峰舉行今年第4次會晤，討論貿易、經濟、國安、TikTok現況等關鍵議題。

美國財政部美國時間11日發布聲明指出，這次會談是貝森特12至18日訪問西班牙及英國的一部分行程，雙方將針對「貿易、經濟和國安議題」進行深度交流。會談內容還將涉及TikTok營運狀況，以及2國在打擊洗錢犯罪方面的合作機制。

今年貝森特與何立峰已先後在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩進行會談，7月底雙方達成共識，關稅休戰再度延長90天直至11月初。雙方試圖透過高層會談維持貿易休戰，減少雙方報復性關稅，恢復大陸稀土礦物對美國的供應流。

這次中美雙方會談，針對TikTok出售案進行角力戰，美國總統川普（Donald Trump）日前再次延長大陸字節跳動出售其短視頻平台TikTok美國業務的期限，為期90天，將期限推進至2025年9月17日，該時間點正好是中美雙方談判期間，勢必會有最新協商結果出現。



