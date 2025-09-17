中美僵局「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商先觀望邊調整邊生存

▲美中角力戰陷膠著，當關稅戰打到極限，外界憂慮最終「兩敗俱傷」，衝擊全球經貿市場。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

中美第四次經貿會談今（17）日將在西班牙落幕，外界高度關注雙方是否能突破長期僵局，結果依舊是「邊談邊打」的延續。全國台企聯榮譽會長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》訪問時直言，中美經貿戰「可能長達數十年，甚至更久。」中美幾乎「底牌快出盡」，若繼續僵持只會「兩敗俱傷」；相較之下，大陸依託內需市場和「十五五」規劃，仍具備中長期優勢。不過，他也提醒，台商正陷於關稅壓力與市場不確定性，短期內唯有「縮小、轉型與等待」，才能度過觀望期。

中美經貿「邊打邊談」全球壓力沉重

針對中美第四次會談結果，全國台企聯榮譽會長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》訪問首先指出，TikTok談判最後是「以合作的方式來解決問題」，美國之前提到說要收購或入股，估計合作的方式可能相互持股，也可能一部分的美國的股份進入，或是其他的方式，但中美雙方沒有說得很清楚，用何種方式來「合作」，剩下是其他框架協議做溝通。

按照這次會談內容，丁鯤華也分析，大陸在關稅方面已也沒有「退讓」餘地，現階段美國疊加的關稅加起來也有40％、50％，即使美國再增加任何關稅也沒意義。

上個月大陸對美出口衰退35%，這個比例是非常高，所以我想說大陸沒有退路，美國跟大陸的談判還是在僵持，因為沒有空間，所以這種方式能夠拖多久，美方再加碼只會失去競爭力，雙方談判因此陷入僵局。

除了中美角力，東盟國家新關稅措施也讓台商憂心。丁鯤華舉例，越南40%的跨境關稅剛啟動，柬埔寨等國也開始執行附加關稅，對部分產業衝擊顯著，但也有產業影響有限，「情況確實混亂，可能要等一到兩個月，等訂單穩定後才看得清楚。」

▲中美雙方在西班牙馬德里就有關經貿問題舉行的會談進入第二天（9/15）。（圖／翻攝 新華社）

中美生死戰「沒退路！」 雙方底牌不多

針對美中產業如何突圍，丁鯤華分析，雙方能打的牌其實有限。美國若把對華關稅拉高至80%、100％，意義不大。現在雙方也剩下一些「金融牌」。例如：美債、降息。大陸雖然出口受挫，但外匯存底與財政控制力強，「相較之下，美國手上的牌比大陸少一些」。

然而，大陸內部問題同樣嚴峻，包括內需不足、內卷嚴重、消費力低迷與失業率偏高，都形成沉重壓力。丁鯤華透露，大陸智庫普遍認為，相較美國總統又要換屆，大陸方面只要「穩控」，只要有3到5年的時間，大陸還是贏的這一方，關鍵是繼續穩定政權、穩定市場，即使GDP無法達標5%，至少要保持3%至4%的經濟增速，長期下來仍有利於大陸。

他指出，隨著大陸官方明年「十五五」開局即將啟動，大陸政策將更加聚焦內循環與內需發展，基建、醫療、教育等民生領域都會有新規劃

丁鯤華也強調，中美貿易戰最後「必然是兩敗俱傷」，但大陸政治穩定、老百姓韌性強，相較美國政局更具持久力；然而，美國內政無法把控維穩，加上川普二次任內變數更多，即使美國在高科技等領域仍具優勢，中美角力整體局勢長期處於「平衡又僵持」。

▲ 全國台企聯榮譽會長丁鯤華 。（圖／記者任以芳攝）

台商應對中美角力戰「縮小、轉型與等待」

丁鯤華繼續分析，對台商而言，最敏感的仍是美方對台灣20%關稅談判是否有調整空間，「如果沒有調整，壓力會非常大。」尤其是半導體產業，已投資與未投資的企業都面臨「未爆彈」，產業前景未明。

展望未來，丁鯤華直言，「中美年底談判未必會有結果。」台商唯有根據情勢調整策略，可能需縮小規模、尋求跨產業合作，甚至投入「心智生產力」等新方向。

對於是否轉向東南亞，目前仍是「觀察期」，必須各國新關稅執行後的真實影響，至少要一到兩個月才會稍稍明朗。過去台商「螞蟻搬家」，把在當地代工比例增加到30%以上，這種方式也在討論中，但現階段等於說是沒有太明確的答案出來，必須繼續觀察。

「這是一場沒有明確終點的硬仗，台商只能邊走邊看，邊調整邊生存。」丁鯤華說。