快訊／泰國新總理出爐！　58歲前副總理阿努廷出線

▲ 泰自豪黨黨魁阿努廷獲選為新總理。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國國會眾議院5日下午投票選出新總理，由泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）獲得過半數議員支持，通過247票門檻勝出，結束前總理貝東塔因涉入與柬埔寨參議長洪森的電話門風波，被憲法法院解職後的權力真空狀態。

現年58歲的阿努廷出身政商世家，曾任副總理、內政部長及衛生部長，最為人知的是他在2022年兌現競選承諾，推動大麻合法化。儘管財富雄厚，他經常在社群媒體分享吹薩克斯風、在家料理的影片，營造親民形象。

▲ 泰自豪黨與人民黨達成協議，阿努廷3日出席記者會。（圖／路透）

綜合《路透》等外媒，貝東塔所屬的為泰黨（Pheu Thai）原先試圖透過解散國會來阻止反對勢力奪權，但4日被樞密院辦公室拒絕。代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）透露，樞密院認為「目前向國王呈遞皇家法令草案並不合適」，且看守政府總理是否有權解散國會存在「爭議性法律問題」。這項決定打破為泰黨如意算盤，為國會選舉新總理開路。

最大反對黨人民黨（People's Party）此前宣布支持保守民粹政黨泰自豪黨，換取後者承諾在4個月內解散國會重新大選，這項協議使得阿努廷成為總理熱門人選。

為泰黨則提名77歲前檢察總長猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）參選，並承諾一旦他當選將立即解散國會，提前舉行大選。普譚強調，「我們將立即解散國會，讓民主制度得以延續。」但此舉被指是為破壞泰自豪黨與人民黨聯盟的協議，人民黨副黨魁希里甘雅（Sirikanya Tansakun）已公開表示將信守協議。

▲為泰黨總理候選人猜卡盛。（圖／路透）

這場政治風暴中，最戲劇性的發展莫過於泰國政壇最具影響力人物、貝東塔的父親戴克辛（Thaksin Shinawatra）4日深夜搭乘私人專機飛往杜拜，為動盪的局勢增添更多不確定性。

這位76歲的億萬富豪在社群媒體上表示，他前往杜拜接受醫療檢查，並承諾8日前返國。但此行時機敏感，因泰國最高法院將於9日裁決戴克辛住院期間是否算入服刑時間，若不算恐怕重新入獄。

戴克辛2001至2006年擔任總理期間，因濫用職權及利益衝突而流亡海外15年，去年返國接受8年刑期，但第一晚就因健康因素被轉送醫院VIP病房。國王後來將其刑期減為一年，他也在拘留6個月後獲得假釋。

▲▼ 貝東塔與父親戴克辛。（圖／路透）