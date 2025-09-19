台南藍曬圖9/20熱鬧開竈　《食神竈動》邀全民搶美食、抽好禮

▲《食神灶動》美食嘉年華9/20在台南藍晒圖登場，推出新品試吃、廚電抽獎與料理秀，邀請全民參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新生代食品品牌「津選」將於9月20日（六）下午2時至6時，在藍曬圖文創園區盛大舉辦《食神竈動美食嘉年華》，並加碼至晚間7時許提供限量新品試吃，活動內容包括豪華廚電抽獎、主廚料理秀、美食尋寶與新品搶先品嚐，號召民眾一同參與這場吃喝玩樂兼具的嘉年華。

活動特別規劃四大亮點，讓民眾玩得盡興、吃得滿足。首先是總價值逾萬元的「廚電大獎池」，最大獎包含Panasonic 20L蒸氣烘烤爐、飛利浦智慧萬用鍋與小米智慧氣炸鍋等熱門家電。現場還有聯合利華Chef Oli吳俊威帶來「竈動料理秀」，示範黑蒜雞湯等經典美味。

現場民眾還可加入津選LINE@，參加「好味尋寶行動」，尋找藏在園區的美食與現金獎。至於「食神快嚐吧」試吃區，則推出緋紅馥鴨義大利麵、羅勒海語青醬義大利麵、雲映龍蝦白醬義大利麵等新品，每小時限量供應，吸引饕客搶鮮嚐試。

主辦單位指出，《食神灶動》不僅是一場味蕾盛宴，更希望透過美食串聯人與人、家與城市的情感。誠摯邀請民眾9月20日相約藍晒圖文創園區，一起來灶動，帶走美食與好禮。