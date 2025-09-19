夭壽！鐵鉗飛來砸中前擋　國道版絕命終結站差點害人「登出」

記者許權毅／台中報導

台中一名徐先生從台南要返家，行經國道1號北上雲林段時，天外突然飛來一支鐵鉗，直接砸穿駕駛座前擋風玻璃，牢牢卡死。徐先生嚇得說，如果砸穿，可能就「再見了登出」，但鐵鉗不知從何而來，可能掉落已久，被車輛輾過又飛起，希望找到「失主」，以便求償。

▲台中一名徐先生行經國道時，飛來一支鐵鉗砸穿擋風玻璃。（圖／當事人提供）



事發在昨（18）日清晨4點多，天空下著雨，視線已經不太良好，徐先生行經國道1號264k處、雲林段時，突然一聲巨響發生，竟是一支鐵鉗砸到擋風玻璃，且牢牢卡死，但鐵鉗總不可能是「從天而降」或是「老天爺掉的」，必是其他駕駛未將其放好，導致掉落。

▲▼該鐵鉗牢牢卡死在擋風玻璃上。（圖／當事人提供）



徐先生當下發現車輛還能開，趕緊到國道警察斗南分隊報案，但警方看過影片後，也無法辨識出是否為前車所掉落的鐵鉗，只能採集指紋蒐證，進一步追查可能失主。

徐先生表示，當時時速大概90左右，如果鐵鉗砸進來可能就「再見了」，好險只有卡住，一些玻璃噴濺而已，真的是非常罕見的事情，已經準備要去收驚。至於維修費用，更換玻璃大約8千至1萬元左右，徐先生也希望能盡快找到「失主」，要求償損失。

▲▼徐先生嚇得說，若是直接砸進車裡，可能就「再見」。（圖／當事人提供）

