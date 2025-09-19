王聖豪檢察官授課　台南市教育局推動「清廉教育零距離」

▲台南市教育局舉辦「檢察官開講 清廉教育零距離」訓練，89位教育人員參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局為強化學校人員廉能意識，於永華市政中心舉辦「檢察官開講清廉教育零距離」廉政教育訓練，共有教育局及所屬學校人員89人參加。

課程由市府政風處視察林千雅說明《公益揭弊者保護法》，聚焦檢舉管道、專責單位受理流程、案件審查與後續處理，並強調揭弊人身分保密與安全保障；同時邀請台南地檢署主任檢察官王聖豪授課，針對教育人員常見、容易誤觸的案例進行深入解說。

市長黃偉哲表示，清廉勤政是市府施政的核心價值，教育單位更應以身作則，培養下一代誠信守法的觀念。此次講習從預防角度出發，協助教育人員在執行業務時正確掌握法紀，依法行政不僅能確保公務的公正與透明，更能提升政府廉潔形象。

教育局長鄭新輝指出，學校人員日常承辦公文及行政業務，稍有不慎就可能因便宜行事或未依規定而誤觸法網。舉辦廉政教育訓練，目的在於增進同仁法紀觀念，透過主任檢察官精闢的案例解析，協助教育人員防範於未然，深化依法行政與自律意識。

台南地檢署主任檢察官王聖豪則以貪污治罪條例、圖利罪等為例，結合近期新聞事件與教育場域案例，提醒同仁注意職務行為的法律界限，並強調「守法不是壓力，而是最佳防護力」。他期許所有教育人員在法治保障下能安心從事公務。

教育局政風室主任鄭淑盈補充，本次課程除強化廉能意識，也提醒同仁提高反詐騙警覺，並再次強調《公益揭弊者保護法》在受理程序與揭弊人保護上的重要性。教育局表示，透過法令新知與案例分享，期望營造誠信透明的教育環境，落實校園廉政與法治精神。