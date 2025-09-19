台南市勞工局雙喜臨門！再奪「健康平等獎」　身障就業服務獲全國肯定

▲市長黃偉哲表示，市府將持續落實CRPD與SDGs，推動平等與共融的職場環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局繼日前榮獲「台灣永續行動獎」金獎後，19日再度獲頒「2025年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」之「健康平等獎」，以在促進身障就業、推動職場平權及共融上的卓越成果，再次獲得全國肯定，市府強調，這不僅象徵外界對弱勢勞工健康友善措施的高度肯定，更是落實市長黃偉哲「希望家園」施政願景的重要里程碑。

市長黃偉哲表示，市府長期依循聯合國《身心障礙者權利公約》（CRPD）核心精神，保障所有身心障礙者基本人權，並積極實踐聯合國永續發展目標（SDGs）。此次勞工局連續摘下「健康平等獎」與「永續行動獎」雙獎座，更凸顯台南在職場平等與共融上的努力成果。他期許勞工局持續精進服務、深化公私協力，推動合理調整，協助更多身心障礙及弱勢勞工找到安居樂業的公平職場。

勞工局長王鑫基指出，身障就業需要跨部門攜手，非單一單位能夠完成，因此勞工局建立垂直整合的就業服務模式，並全國首創「身心障礙者人力銀行」資料庫，結合職業重建體系，協助障友適性就業。同時發展多元「非典型就業」方案，包括居家就業、企業合作培訓講師等，並推動「晴天坊」展售平台，提供職訓、創業輔導，協助障友提升收入與生活品質。

王鑫基強調，此次榮獲「健康平等獎」，再次證明台南市在身障就業平權上的努力受到肯定。未來勞工局將持續拓展多元服務模式，強化跨界合作，幫助身心障礙者在友善的環境中發揮潛能，找到屬於自己的職涯位置。市府也將與產業界共同邁向SDGs，打造平等與包容的職場，讓每位市民都能在尊嚴與安全的環境下安心就業。