快訊／台南轎車自撞電桿！「兩輪噴爛」翻覆　20多歲駕駛送醫搶救

▲台南市佳里區麻佳路發生自小客車翻覆事故，消防人員出動搶救石姓駕駛脫困送醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區19日下午發生一起嚴重車禍！一輛自小客車行經麻佳路三段時，不明原因自撞路邊電線桿後翻覆，20多歲石姓駕駛受困車內，意識一度模糊，所幸消防人員趕抵後及時破壞車體將人救出，送往成大醫院急救。

據消防局表示，事故發生於19日下午1時43分，119接獲報案後，立即派遣佳里分隊2車4人前往搶救，並由佳里分隊小隊長擔任現場指揮。消防人員抵達後發現，駕駛為一名20多歲石姓男子，受困於翻覆的車內。經破壞器材搶救，於下午2時4分將人搶救脫困，現場初步檢傷後立即由救護車送成大醫院就醫。目前石男由成大醫院醫療團隊積極救治。

由於車輛撞斷電桿，事故現場一度凌亂，車頭及車體嚴重毀損，佳里分局警方及台電相關單位也同步到場處理搶救善後，並協助交通疏導。目前事故詳細肇因仍待警方進一步調查釐清中。

佳里分局指出，有關本日下午1時40分許，在佳里區市道176線14.5公里處發生之交通事故，係由石姓民眾於上班途中自撞路旁電線桿後翻車，造成駕駛1人受傷送醫，據初步調查，石姓駕駛人因傷重，尚無法實施酒測，需抽血鑑定，以釐清有無酒駕情事。本案疑似因車速過快才導致本起事故發生，詳細肇事原因尚待釐清，佳里分局呼籲駕駛人行車需專注，勿超速行駛，遵守交通規則，才能避免事故發生。